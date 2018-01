Arbeiten von Gerhild Wächter in Schwabach und Erlangen

Gerhild Wächter: Foto aus der in Erlangen gezeigten Serie „Metamorphosen“

Die Fotografin und Sozialtherapeutin, Meisterschülerin des 2014 verstorbenen Fotografen und Fotosammlers Edmund Höfer, fertigt seit über 30 Jahren Scherenschnitte an. Wächter hat auch ihren 1998 erschienenen Gedichtband Anfang selbst illustriert.GEDOK ist das größte Netzwerk für Künstlerinnen übergreifender Kunstsparten (Bildende Kunst, Angewandte Kunst, Original Design, Literatur, Musik, Darstellende und Interdisziplinäre Kunst). Sie besteht aus 23 Regionalgruppen in Deutschland mit mehr als 2800 Mitgliedern. Arbeiten von Gerhild Wächter sind zudem in der Gruppenausstellung „Kreuz + Quer“ im(Bohlenplatz 1; Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch und Freitag von 9.30-14 Uhr, Dienstag und Donnerstag von 9.30-18 Uhr) vom 17. Januar bis 8. Mai 2018 zu sehen. Diefindet in Anwesenheit der KünstlerInnen am Mittwoch, den, um 17.00 Uhr statt. Die Ausstellung widmet sich der Frage, wie Neues in der Gesellschaft, der Kunst und der Natur entsteht, und nimmt den Betrachter mitten hinein in Neuschöpfungen und Schaffensprozesse aus dem Blick von KünstlerInnen aus der Region.Die Kunstfotografin Gerhild Wächter ist Referentin des Workshops, 15-18 Uhr (Anmeldung bis 6. April bei per E-Mail an: bildung.evangelisch-er[ät]elkb.de; Kosten: 30 Euro, ermäßigt 15 Euro; mitzubringen sind Foto-Ausrüstung und Materialien zur Selbstdarstellung).