Europäisches Projekt beendet: Fotoausstellung „fremd : vertraut. Hermannstadt : Kronstadt – zwei Städte in Siebenbürgen“

Es musste wohl so sein: Freitag, den 13. Januar 2023, endete unser zweites Projekt: fremd : vertraut. Hermannstadt : Kronstadt – zwei Städte in Siebenbürgen. Fotografien von Jürgen van Buer. Letzte Station Kronstadt war das Multikulturelle Zentrum an der Transilvania-Universität Kronstadt.

Hermannstadt, Foto: @ Jürgen van Buer, Berlin 2017

Der Fotoband war zuerst da. Wir nannten ihn Katalog, darin die Schwarz-Weiß-Fotos der zwei Städte und Texte von Carmen Elisabeth Puchianu und Josef Balazs. Dann kam die erste Ausstellung, mit viel Mühe und Akribie vorbereitet. Die Beschränkung auf 24 Exponate war die Herausforderung schlechthin. Corona, diesmal als Pandemie, begleitete und verhinderte so manches Ausschweifende. Das einzig Große waren die Fotografien von Jürgen van Buer, großformatig und als Acryl(glas) Premiumdrucke.Die Vernissage der Ausstellung fand am 18. Januar 2022 im Haus des Deutschen Ostens (HDO) in München statt. Ich danke dem HDO, seinem Direktor, Professor Dr. Andreas Otto Weber, für das Vertrauen sowie Dr. Lilia Antipow für die großartige und tatkräftige Unterstützung für das Zustandekommen unseres Projektes. Denn es waren einige begleitende Programme, die unsere Ausstellung einrahmten.Nach der fulminanten Finissage am 4. April 2022 in der Allerheiligen-Hofkirche der Münchner Residenz wanderten die Fotografien nach Hermannstadt. Die Leiterin des Teutsch-Hauses, Dr. Gerhild Rudolf, begrüßte bei der Vernissage am 5. Mai im Terrassen-Saal das interessierte Publikum. Schirmherr war, wie bei der ersten Ausstellung, Reinhart Guib, Bischof der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien. Unser Dank gilt den beherzten Unterstützern aus Hermannstadt.Die nächste Station war Kronstadt, das Rektoratsgebäude der Transilvania-Universität. Eröffnet wurde die Ausstellung am 4. November im Multikulturellen Zentrum. Wir danken Dr. Adrian Lacatus für seinen Einsatz. Am 13. Januar 2023 werden die 24 Fotografien nun abgehängt, verpackt und nach München zurückgeschickt. Es war ein Projekt, ein Versuch, eine kulturelle Brücke zwischen Siebenbürgen und der großen Welt, zwischen Deutschland und Rumänien zu schlagen. Ein europäisches Projekt.Als Kurator dieser Aktion danke ich allen Beteiligten ... und insbesondere Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen van Buer für seine andauernde Begeisterung und sein Engagement.

Josef Balazs