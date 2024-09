Rückkehr nach Siebenbürgen: Lutz Connert aus Mediasch im Podcast „Von Asch bis Zips“

Heimat riecht für ihn nach Pflaumenmus und schmeckt nach Polenta, auf Rumänisch mămăligă. Er fühlt Wehmut, aber lehnt jede Nostalgie ab. Denn er ringt jeden Tag darum, das Leben in Siebenbürgen mitzugestalten.

Lutz Connert im Gespräch mit Vera Schneider auf seiner Terrasse in Mediasch. Foto: Hedwig Connert

Als junger Mann verließ Lutz Connert Rumänien und schuf sich gemeinsam mit seiner Frau Hedwig in Westdeutschland ein neues Zuhause. Der Grund für seine Ausreise erlosch jedoch mit dem Sturz des kommunistischen Regimes. Es dauerte noch etliche Jahre, bis er endgültig nach Mediasch zurückkehrte. Heute aber kann er über die „Sommersachsen", die ihre Sicherheiten in Deutschland nicht aufgeben wollen, nur den Kopf schütteln: „Wenn es dir hier so gut geht, warum bleibst du dann nicht einfach?"Lutz Connert ist der fünfte Gesprächspartner im Zyklus Heimaten, der in loser Folge im Podcast „Von Asch bis Zips" des Deutschen Kulturforums östliches Europa fortgesetzt wird. Heimat steht für Geborgenheit, Identität, für bewahrte, aber auch bewusst gebrochene Traditionen, manchmal für eine Utopie, häufig für Nostalgie. Gerade für Menschen, die ihre (erste) Heimat verlassen mussten, kann sie zu einem Sehnsuchtsort werden. Autorin des Zyklus Heimaten ist Renate Zöller.Die Episode des Podcasts mit Lutz Connert kann über die Webseite www.kulturforum.info und über den YouTube-Kanal des Kulturforums abgerufen werden.