Die 18. Mitteleuropäische Nachwuchsgermanistentagung zum Thema „Wortreiche Landschaften. Deutsche Literatur aus dem östlichen Europa“ findet vom 24. bis 29. November in der Bildungs- und Begegnungsstätte „Der Heiligenhof“, Bad Kissingen in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Kulturforum östliches Europa e.V. statt.

Die Akademie Mitteleuropa (AME) sowie das Deutsche Kulturforum östliches Europa verfolgen seit ihrer Gründung das Ziel, die deutsche Kultur und Geschichte im östlichen Europa – in ehemaligen deutschen Reichs- und Siedlungsgebieten – sowie die Beziehungsgeschichte und Gegenwart zwischen Deutschland und seinen östlichen Nachbarn zu pflegen, zu erforschen und weiterzuentwickeln. Insbesondere sieht die AME ihren Schwerpunkt in der Förderung und Vernetzung des akademischen Nachwuchses aus Deutschland und den östlichen Nachbarländern. Dies dient dazu, die deutschen Regionalliteraturen (Autoren, Strömungen, Einflüsse, Quellen, Rezeptionsgeschichte usw.) im östlichen Europa Studenten der Germanistik aus diesen Regionen und aus dem gesamten deutschen Sprachraum bekannt zu machen. Die Teilnehmer sollen angeregt werden, sich der Erforschung dieser Literaturen zu widmen.Als Referenten haben ihre Teilnahme zugesagt: PD Dr. Mirek Nemec (Aussig/Ustí nad Labem): Porta Bohemica: ein Durchbruch in neue literarische Landschaften; Dr. Olivia Spiridon (Tübingen): Donaulandschaften in Texten von deutschen Schriftstellern aus Rumänien; Dr. Michaela Nowotnick (Berlin): Manipulationen und Falschauslegungen in der Wissenschaft am Beispiel von Eginald Schlattner; Dr. Larissa Cybenko (Wien): Das Schaffen der jüdischen Dichter deutscher Sprache aus der Bukowina als Dialog zwischen der deutschen und jüdischen Kultur. Intertextualität und jüdische Kontexte; Prof. Dr. Svjetlan Lacko Vidulić (Zagreb): Die vielsprachige Seele (Post-)Kakaniens. Das Beispiel der kroatisch-österreichischen Literaten-Familie Preradović im 19. und 20. Jahrhundert; Prof. Dr. Hans-Jürgen Schrader (Genf/Genève): Heimatverlust und Sprachheimat in deutschsprachiger Lyrik aus dem östlichen Europa; Dr. Jan Čapek (Königgrätz/Hradec Králové): Franz Kafka: Literatur im Spannungsfeld von Freiheit und Unterdrückung; Dr. Jan Pacholski (Breslau/Wrocław): Gebirgslandschaften in Mitteleuropa: Harz-Sudeten-Karpaten; Dr. Adrian Madej (Breslau/Wrocław): Die Kastanien von Charkiw – Der europäische Osten im Werk von Michael Zeller; Prof. Dr. Erich Unglaub (Bad Harzburg): In die falsche Landschaft geraten: Der südmährische Lyriker Josef Reif (1891-1971). Außerdem gibt es eine Lesung von Dr. Roswitha Schieb und Dr. Vera Schneider (Berlin): Spurwechsel. Eisenbahnfahrten im östlichen Europa von etwa 1880 bis heute. Eine Collage aus literarischen Texten sowie einen Podcast-Workshop mit Renate Zöller und Dr. Vera Schneider (beide Berlin).Die Veranstaltung beginnt am Sonntagabend mit dem Abendessen und ist am Freitag nach dem Frühstück zu Ende; sie richtet sich an Studenten. Der Tagungsbeitrag dieser von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien sowie dem Deutschen Kulturforum östliches Europa geförderten Veranstaltung beträgt für Studentinnen und Studenten 140 Euro pro Person, jeweils Teilnahme am Programm, Verpflegung sowie Unterbringung im Doppelzimmer für den gesamten Seminarzeitraum. Sonstige interessierte Personen zahlen einen Tagungsbeitrag von 200 Euro im Doppelzimmer bzw. 250 Euro im Einzelzimmer, zuzüglich der Kurtaxe von 9,75 Euro. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt und sind zu richten an: „Der Heiligenhof“, Alte Euerdorfer Straße 1, 97688 Bad Kissingen, Fax: (09 71) 71 47 47, per E-Mail an: hoertler[ät]heiligenhof.de, Kennwort: „Nachwuchsgermanisten“, oder über die Webseite https://heiligenhof.de/unsere-seminare/seminarprogramm/wortreiche-landschaften-deutsche-literatur-aus-dem-ostlichen-europa