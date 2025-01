Ein Musiker, der das Gesicht Kronstadts verändert hat

Gruppenbild mit Apollonia-Hirscher-Preisträgern am 6. Dezember 2024 in Kronstadt, von links: Eckart Schlandt, Gundel Einschenk, Prof. Dr. Dieter Simon, Astrid Hermel und Dr. Steffen Schlandt. Foto: Gabriela Schlandt

Der diesjährige Träger des Apollonia-Hirscher-Preises ist bekannt, man möchte sagen, wie ein bunter Hund. Sie alle kennen den großgewachsenen, blonden Mann auf dem Fahrrad, der mit oder ohne Kinder am Bizikel durch die Gassen der Innenstadt radelt – man hofft bei dem Tempo stets, dass alles gut gehen möge. Dabei wirkt er fokussiert auf den jeweiligen nächsten Termin, er ist in der Tat vielbeschäftigt, voller Ideen und voller Energie, um diese auch umzusetzen.In seinem Bereich, dem der Musik und des Musikmanagements, hat Steffen Schlandt das Gesicht der Stadt verändert. Und mit Erstaunen nimmt man wahr: Dies geschah leise, ohne dass Konflikte ausbrachen, im Gegenteil, er zog und zieht die Menschen auf seine Seite. Das ist ein Schlüssel zu Steffens Erfolg. Sein Werdegang als Musiker zieht sich über viele Jahre, vom ersten Unterricht bei Vater Eckart bis hin zum Studium der Orgel, der Kirchenmusik und des Dirigierens an den Musikhochschulen in Klausenburg und in Würzburg.Musik in der Kirche ist zu einem Markenzeichen Kronstadts geworden. Gastlich öffnet sich heute die Schwarze Kirche für Konzerte verschiedener Art und für ein Publikum, das bunter nicht sein könnte. Weil dieser besondere Ort aber nicht mehr heizbar ist, locken Steffens Konzerte die Menschen auch z. B. in die katholische Peter- und Paulskirche, nicht zu reden von der Erfolgsserie des sommerlichen Festivals Musica Barcensis. Kein Ereignis füllt die Dorfkirchen des Burzenlandes mehr als diese Konzertreihe. Die von Steffen und seinem Team Forum Arte angebotenen musikalischen Ereignisse verbinden, schaffen ein großes Wir-Gefühl weit über die Grenzen der evangelischen Gemeinden hinaus.An dieser Stelle sei auch dem Demokratische Forum der Deutschen in Kronstadt gedankt, das großzügig über den eigenen Tellerrand hinausgeblickt hat, indem es Arbeit würdigt, die nur zu einem Teil der Pflege eigenen Kulturguts zugutekommt.Schon die Jüngsten fühlen sich musikalisch angesprochen. Seine Frau Gabriela bekommt bei den Proben der Kinderchorgruppen Rückenwind von Steffen, der an den Tasten sitzt und helfend harmonisiert oder improvisiert. Nicht selten hört man die Kids am Heimweg singen: „Halleluja, Jesus lebt“ und sieht sie fröhlich an der Hand der Erwachsenen hin und her hüpfen. Ein besonders anrührender Moment ist das weihnachtliche Kinderkonzert „Ascultaţi colindul îngerilor“. Steffen Schlandt hat eingeladen: Alles, was sich musikalisch regt unter Kindern, in Schulen oder Kirchen der Stadt, darf dazukommen und singen, in allerlei Sprachen.Zu den Herausforderungen des Musikerlebens in Kronstadt gehört die Arbeit mit dem Bachchor. Eine große Tradition sitzt im Nacken. Gewandelte Strukturen bringen es mit sich, dass man jetzt englisch oder rumänisch erklärt, dass die meist deutschen Texte und ihre Aussprache intensiv geübt werden müssen, dass große Konzerte Hilfe von auswärts verlangen. Es ist nicht mehr selbstverständlich, dass zu Ostern, zu Weihnachten oder zu Reformation genügend Chormitglieder in der evangelischen Kirche singen. Das schafft nur ein Chorleiter mit Steffens Kompetenz und Charisma. Aufgeben ist für ihn keine Variante. Das Schöne ist aber, dass auch die Qualität stimmt. Er stellt Ansprüche nicht nur an sich selbst, sondern auch an alle, die mitmachen.Steffen Schlandt hat mir, quasi zur Rechtfertigung, eine beeindruckende Liste seiner Verdienste um die Kronstädter Gemeinschaft überreicht: die restaurierten historischen Orgeln, vor allem in der Schwarzen Kirche, die reparierte Glocke und Uhr am Rathausturm, die Messe von Kronstadt, ein Auftragswerk zum 500. Reformationsjubiläum, das Open Air-Konzert am Marktplatz mit Orffs Carmina Burana oder die überwältigende Matthäuspassion von Johann Sebastian Bach im Jahr 2018. Einige unter uns hören immer noch gern die charmante CD mit Heimatliedern aus den Gemeinden des Burzenlandes.Zwischen all diesen Projekten nimmt Steffen als Orgelspieler Einladungen in alle Welt an und macht die Musik aus seiner Heimat bekannt. Oder er feiert einen Großen der Musik anlässlich von dessen Jubiläum, wie Anton Bruckner im abgelaufenen Jahr durch ein beeindruckendes Orchesterkonzert in der Schwarzen Kirche. Welch ein Novum!Steffen sprudelt vor Ideen. Unerschöpflich scheint seine Energie. Was kann die Gemeinschaft einem solchen Mitbürger zurückgeben, der einer Kerze gleicht, die an beiden Enden brennt und das Licht in viele Winkel trägt?Der heute verliehene Apollonia Hirscher-Preis ist mehr als verdient. Nimm ihn, lieber Steffen, als Zeichen des Danks und der Anerkennung und sei von uns allen herzlich beglückwünscht!

Ursula Philippi