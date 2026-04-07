



7. April 2026

„Die Schuhe der Väter“: Wolfgang Martin Roth liest aus ­seinem Roman in Nürnberg

Herzliche Einladung zu einer vielversprechenden Lesung am Donnerstag, dem 16. April, 18.00 Uhr, im Haus der Heimat, Imbuschstraße 1, 90473 Nürnberg (U1 Langwasser Süd). Einlass ist ab 17.30 Uhr, Eintritt frei.





Der Autor Wolfgang Martin Roth bei der Lesung in Rüsselsheim. Foto: Wilhelm Maurer Der Roman „Die Schuhe der Väter“ (2023) erzählt kunstvoll und anrührend eine Göttinger Familiengeschichte der ersten Nachkriegsjahre hauptsächlich aus der nachträglichen Sicht eines der Söhne, stellt nachdrücklich Fragen zeitgeschichtlicher Schuld, Verstrickung und Bewährung. Durch die aus dem siebenbürgischen Nadesch bei Schäßburg stammende Vaterfigur gewinnt der Roman eine erhebliche, sehr differenziert gestaltete siebenbürgische Dimension.



Der Nürnberger Kulturbeirat zugewanderter Deutscher, der Veranstalter dieses außergewöhnlichen Literaturabends, ist dankbar, den Literaturwissenschaftler Michael Markel (Nürnberg) als Moderator gewonnen zu haben, und freut sich auf zahlreiche interessierte Besucher. Wolfgang Martin Roth (geb. 1946 in Göttingen), in Wien und Südfrankreich lebender Theologe und Psychotherapeut, hat als Schriftsteller mit Hörspielen (darunter „Mein Vater war Siebenbürger“, 2007) begonnen, hat dann Erzählungen und Romane, aber auch einen Gedichtband und zahlreiche Fachartikel veröffentlicht. Es besteht auch die Möglichkeit, vom Autor signierte Bücher zu erwerben.Der Roman „Die Schuhe der Väter“ (2023) erzählt kunstvoll und anrührend eine Göttinger Familiengeschichte der ersten Nachkriegsjahre hauptsächlich aus der nachträglichen Sicht eines der Söhne, stellt nachdrücklich Fragen zeitgeschichtlicher Schuld, Verstrickung und Bewährung. Durch die aus dem siebenbürgischen Nadesch bei Schäßburg stammende Vaterfigur gewinnt der Roman eine erhebliche, sehr differenziert gestaltete siebenbürgische Dimension.Der Nürnberger Kulturbeirat zugewanderter Deutscher, der Veranstalter dieses außergewöhnlichen Literaturabends, ist dankbar, den Literaturwissenschaftler Michael Markel (Nürnberg) als Moderator gewonnen zu haben, und freut sich auf zahlreiche interessierte Besucher. Angelika Meltzer



Schlagwörter: Roth, Roman, Lesung, Nürnberg

Bewerten: 1 Bewertung:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.