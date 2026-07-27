27. Juli 2026
Spiegelungen: Zeitschrift wird digitale Plattform
Die Spiegelungen schlagen ein neues Kapitel auf: Aus der gedruckten Zeitschrift des Instituts für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der LMU München (IKGS) wird eine digitale Plattform. Ab sofort finden sich auf www.spiegelungen.net neue multimediale Angebote sowie Beiträge aus früheren Druckausgaben im Open Access – also kostenlos zugänglich für alle. Ab 2027 werden auch alle neuen Inhalte frei zugänglich sein – zum Lesen, Hören und Ansehen.
Die inhaltlichen Schwerpunkte bleiben bestehen: Wissenschaft, Literatur und der Salon – das bisherige Feuilleton – bilden die zentralen Ressorts der Plattform. Gleichzeitig wird das Angebot erweitert: Der Spiegelungen-Podcast wird in verschiedenen Formaten bereitgestellt. Zudem ergänzen digitale Tools das Angebot. Damit werden die Spiegelungen multimedialer, flexibler und zugänglicher.
Das laufende Jahr markiert eine Übergangsphase: Wie gewohnt erscheinen zwei Hefte der Spiegelungen als Druckausgabe; parallel dazu wird die Webseite erweitert. Ab 2027 ist die gedruckte Zeitschrift, 1952 als Südostdeutsche Heimatblätter erstmals erschienen, Geschichte und wird ausschließlich digital weitergeführt.
Dr. Dr. h.c. Florian Kührer-Wielach, Herausgeber der Spiegelungen und Direktor des IKGS, dankt in seinem Editorial auf der neuen Plattform den Abonnentinnen und Abonnenten, Autorinnen und Autoren sowie allen weiteren Unterstützerinnen und Unterstützern und richtet eine Bitte an sie sowie alle neuen Leserinnen und Leser: „Schreiben Sie uns, was Ihnen gefällt und wo Sie noch Verbesserungsbedarf sehen. Vor allem aber: Bleiben Sie uns gewogen!“
Die neue digitale Plattform www.spiegelungen.net und ihr Team laden zum Stöbern, Lesen, Hören und Entdecken ein – und hier steht auch das frisch erschienene Heft 1.26 der Spiegelungen mit dem Schwerpunktthema „Archive in Serbien“ zur Verfügung. Es begibt sich auf die Suche nach den vielfältigen Spuren deutscher und österreichischer Geschichte, die heute in Archiven, Bibliotheken und weiteren Institutionen der Republik Serbien bewahrt werden. Im Fokus steht dabei die Autonome Provinz Vojvodina im Norden des Landes. Mit ihren historischen Regionen Batschka, Banat und (Ost-)Syrmien war sie einst ein bedeutendes Siedlungsgebiet der Donauschwaben.
In mehreren fundierten Beiträgen werden Bestände beleuchtet, die Einblicke in ihre Lebenswelten eröffnen – ebenso wie in Alltag, Kultur, Traditionen und Institutionen anderer deutschsprachiger Bevölkerungsgruppen auf dem Gebiet des heutigen Serbiens. Die Spiegelungen spannen dabei einen Bogen über verschiedene historische Epochen und machen ein facettenreiches kulturelles Erbe sichtbar.
Das laufende Jahr markiert eine Übergangsphase: Wie gewohnt erscheinen zwei Hefte der Spiegelungen als Druckausgabe; parallel dazu wird die Webseite erweitert. Ab 2027 ist die gedruckte Zeitschrift, 1952 als Südostdeutsche Heimatblätter erstmals erschienen, Geschichte und wird ausschließlich digital weitergeführt.
Dr. Dr. h.c. Florian Kührer-Wielach, Herausgeber der Spiegelungen und Direktor des IKGS, dankt in seinem Editorial auf der neuen Plattform den Abonnentinnen und Abonnenten, Autorinnen und Autoren sowie allen weiteren Unterstützerinnen und Unterstützern und richtet eine Bitte an sie sowie alle neuen Leserinnen und Leser: „Schreiben Sie uns, was Ihnen gefällt und wo Sie noch Verbesserungsbedarf sehen. Vor allem aber: Bleiben Sie uns gewogen!“
Die neue digitale Plattform www.spiegelungen.net und ihr Team laden zum Stöbern, Lesen, Hören und Entdecken ein – und hier steht auch das frisch erschienene Heft 1.26 der Spiegelungen mit dem Schwerpunktthema „Archive in Serbien“ zur Verfügung. Es begibt sich auf die Suche nach den vielfältigen Spuren deutscher und österreichischer Geschichte, die heute in Archiven, Bibliotheken und weiteren Institutionen der Republik Serbien bewahrt werden. Im Fokus steht dabei die Autonome Provinz Vojvodina im Norden des Landes. Mit ihren historischen Regionen Batschka, Banat und (Ost-)Syrmien war sie einst ein bedeutendes Siedlungsgebiet der Donauschwaben.
In mehreren fundierten Beiträgen werden Bestände beleuchtet, die Einblicke in ihre Lebenswelten eröffnen – ebenso wie in Alltag, Kultur, Traditionen und Institutionen anderer deutschsprachiger Bevölkerungsgruppen auf dem Gebiet des heutigen Serbiens. Die Spiegelungen spannen dabei einen Bogen über verschiedene historische Epochen und machen ein facettenreiches kulturelles Erbe sichtbar.
Schlagwörter: Spiegelungen, Zeitschrift, Homepage, Südosteuropa
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