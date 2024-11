5 • ingenius mobile schrieb am 16.11.2024, 20:13 Uhr (um 20:14 Uhr geändert):

- No Ischtänäm, ăschtia sântem ...



@Ursula Hulles: cool hätte ich Ihren Einwand gefunden, wenn sie geschrieben hätten:

ich habe gedacht, dass meine € 5.000,- Spende an das Sozialwerk nicht wie von mir beabsichtigt in Siebenbürgen, sondern für das Dach auf Schloß Horneck, wofür ich bereits schon zweimal je €1.000,- gespendet habe, eingesetzt werden.

Damit hätten Sie aus Ihrem:

"Ich habe immer gedacht, die Spenden an das Sozialwerk ..."

tatsächlich Nägel mit Köpfen gemacht.



Aber so sind wir halt in diesem Forum, wo es nicht weh tut etwas (ganz unverbiundlich) reinzuschreiben:

- die einen "Miauen" anonym - ich empfehle diesen "anonym-Schreiberlingen" das Buch von Jeff Jarvis "Mehr Transparenz wagen"



- die anderen schreiben (immerhin schreiben sie, was bemerkenswert ist) ganz unverbindlich und stellen Fragen, am liebsten ohne vorher zu recherchieren



- und die größte "Kohorte" , hier und in den Sozialen Medien, die beschränkt sich in Ihrer "Aktivität" auf das "Färnsehen" auf feisbuck, und Konsorten. Ei "Laik" ist oft das höchste der Gefühle als Ausdrucksform.



