Weihnachtsgrüße aus Österreich

Weihnachtsgrüße des Bundes- und Landesobmanns, Konsulent Manfred Schuller

Liebe Landsleute in Oberösterreich, in allen Bundesländern Österreichs, liebe Freunde von nah und fern!Als Bundesobmann des Bundesverbandes der Siebenbürger Sachsen in Österreich und im Namen des gesamten Vorstandes des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Oberösterreich möchte ich Ihnen und Ihren Familien ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest wünschen, verbunden mit den besten Glückwünschen für das kommende Jahr 2017!Ein herzliches Dankeschön an all jene, welche zum guten Gelingen der verschiedensten Veranstaltungen im vergangenen Jahr beigetragen haben! Gesundheit und Gottes Segen möge alle begleiten!

Konsulent Manfred Schuller, Bundes- und Landesobmann