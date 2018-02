er Fasching wird bei der Siebenbürger Nachbarschaft groß geschrieben und der Kinderfasching, der jedes Jahr gemeinsam mit der evangelischen Pfarrgemeinde Traun durchgeführt wird, war auch 2018 wieder sehr gut besucht.

Eine tolle Stimmung herrschte beim Kinderfasching in Traun. Foto: Dieter Hofmann

Rund 100 Kinder mit ihren meist ebenfalls kostümierten Eltern und Großeltern brachten am 28. Jänner Leben ins Gemeindezentrum. Im faschingsmäßig mit unzähligen Lampions, Girlanden und Luftschlangen dekorierten Saal spielten und tanzten die Kinder zur Musik von DJ Didi. Die Leiterinnen der Kindertanzgruppe, Irmi Hofmann und Andrea Roth, waren ebenso als Animateure tätig wie Gaby Groffner und Thomas Carlsson seitens der evangelischen Kirche und alle vier waren sie damit sehr erfolgreich! Ihre erste Verschnaufpause nach den anstrengenden Spielen und Tänzen hatten die Kinder beim Auftritt der Kindergarde der Trauner Faschingsgilde. Die Allerkleinsten tanzten als Bienen verkleidet, die größeren Mädchen zeigten im Gardekostüm einen schon ziemlich professionellen Tanz. Ganz klar, dass die Kindergarde für diesen tollen Auftritt ganz viel Applaus bekam.Zur Stärkung wurden im Foyer die Faschingskrapfen ausgeteilt – jedes Kind erhielt einen und wie immer waren sie wieder von der Nachbarmutter und ihren fleißigen Helferinnen selbst gebacken! Die nächste Einlage kam von den Mädels der Kindertanzgruppe: zwei tolle Showtänze, zum Teil selbst erdacht und choreografiert. Nach vielen weiteren Tänzen und Spielen hatten die Kinder nun eine Ruhepause verdient. Gespannt verfolgten sie den Auftritt des Zauberduos Oser. Die beiden Zauberer zogen die Rasselbande ganz in ihren Bann und bezogen die Kinder auch geschickt mit ein.Um 17 Uhr folgte das offizielle Ende dieses Faschings: Das Helferteam räumte nun in Windeseile gemeinsam auf. Nach getaner Arbeit genossen die Erwachsenen noch gemeinsam eine Flasche Sekt und die restlichen Krapfen – herzlichen Dank an alle. Wir freuen uns schon auf den Fasching 2019. Alle Berichte, Termine und Foto-Links finden sich auch auf unserer Homepage www.siebenbuerger-traun.com

Irene Kastner