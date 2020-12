Grüße und Wünsche der Nachbarschaft und Tanzgruppe Wels zum Jahresende

Die Covid-19-Pandemie hat auch das Vereinsleben unserer Welser Nachbarschaft und Tanzgruppe heuer gehörig durcheinandergewirbelt oder vielmehr zum Stillstand gebracht. Nach der Absage unseres Kronenfests und der Verschiebung der für Oktober geplanten zweiten Ausgabe des großen Volkstanzfests „Wels tanzt auf!“ unserer Tanzgruppe auf Oktober 2021 konnten zuletzt auch die Nikolausfeier unserer Kindertanzgruppe und die gemeinsame Adventfeier der Nachbarschaft und Tanzgruppe leider nicht stattfinden.

Wir wissen aus vielen Rückmeldungen von Mitgliedern und Freunden, wie sehr uns allen die persönlichen Treffen in den pandemiegeprägten Wochen dieses Jahres gefehlt haben. Soziale Kontakte, persönliche Gespräche und geselliges Beisammensein sind das Um und Auf auch in unseren beiden Vereinen, der Siebenbürger Nachbarschaft und Volkstanzgruppe.Aus diesem Grund wollen wir auch vorbereitet sein für den Tag, an dem die Einschränkungen für persönliche Treffen wieder wegfallen und die Durchführung von Kulturveranstaltungen wieder erlaubt sein werden. Darum haben wir für das kommende Jahr bereits einen vorläufigen Veranstaltungskalender erstellt, den wir ganz bewusst mit Terminen befüllt haben. Einige Nachrichten der letzten Tage geben uns berechtigte Hoffnung, dass mit einer Schutzimpfung, die bald zur Verfügung stehen soll, sich unser aller Leben auch wieder normalisieren wird. So hoffen wir, dass möglichst viele der Veranstaltungen in unserem Kalender durchführbar sein werden, etwa dasunserer Tanzgruppe am– entweder als richtige Veranstaltung oder alternativ als „Take-away-Variante“ mit der Möglichkeit, das Essen abzuholen, zweiim Rahmen des Welser Monats für Respekt und Toleranz und des Welser Fests der Kulturen, amin der Welser Stadthalle. Darüber hinaus wollen wir uns auch wieder einen Beitrag für den Siebenbürgischen Kulturherbst in Oberösterreich überlegen.Mit diesem Optimismus im Herzen wünschen wir allen unseren Mitgliedern, Freunden und Partnern, dass sie die bereits begonnene stille und besinnliche Zeit des Jahres im Advent und zu Weihnachten im Kreis ihrer Familien gut verbringen und dann mit Zuversicht ins neue Jahr starten können – oder kurz gesagt: ein gesegnetes Weihnachtsfest sowie Glück, Gesundheit und Gottes Segen im neuen Jahr 2021!Die Welser Nachbarschaft gratuliert allen Jubilaren, die im vierten Quartal dieses denkwürdigen Jahres einen runden oder hohen Geburtstag feierten. Im Oktober feierte Winfried Demeter seinen 70. und im Dezember Hans Reinerth seinen 80., Fred Scheipner seinen 86. und Hans Weber seinen 93. Geburtstag. Wir wünschen allen Jubilaren Glück, Gesundheit und Lebensfreude im neuen Lebensjahr und gratulieren von Herzen!

Christian Schuster