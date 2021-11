Orgelkonzert in Rosenau

Die Siebenbürger Nachbarschaft Rosenau lud im Rahmen des Siebenbürgischen Kulturherbstes zum „Orgelkonzert – Siebenbürgische Orgelmusik“ und durfte sich über etwa 70 begeisterte Zuhörer freuen. Siebenbürgen liegt zwar geografisch weitab der großen europäischen Musikzentren, aber dennoch gab es rege Beziehungen und musikalischen Austausch. Die geschaffenen Kompositionen bieten sehr eigenständige Ergebnisse im Klangbild der jeweiligen Stilepoche.

Dr. Hubert-Hermann Lohr spielt die neue Orgel in der Gnadenkirche Rosenau. Foto: Franz Peter Seiler

Dr. Hubert-Hermann Lohr begann die musikalische Reise durch über 500 Jahre siebenbürgische Orgelmusik, von der Renaissance bis zur Gegenwartsmusik, mit Werken von Valentinus Greff Bakfark, Daniel Croner, Johann Knall und Hermann Bönicke. Besonders betroffen machte die Lebensgeschichte von Ernst Irtel, geboren 1917 in Mühlbach. 1987 verließ er seine Heimat Siebenbürgen und lebte bis zu seinem Tod 2003 im Altenheim auf Schloss Horneck in Gundelsheim. Die Securitate unter Ceaușescu überwachte den Komponisten. Bei wiederkehrenden Verhören wurde Irtel psychisch stark unter Druck gesetzt, was zu einem Schreibkrampf führte. Trotz allen Leides drücken seine Musikstücke Hoffnung und Herzenswärme aus. Seine Komposition „Der alte Brunnen“ wurde nach einem Gedicht von Hans Carossa inspiriert.Es folgten Werke von Gerhard Schuster und Horst Gehann, der zahlreiche Musikwerke aus Siebenbürgen in seinem Verlag veröffentlichte und damit kostbare Kulturschätze vor dem Vergessen rettete. Den Abschluss bildete die Choralphantasie „Ein feste Burg“ von Rudolf Lassel, 1861 in Kronstadt geboren und 1918 ebendort verstorben. Das Werk zum Choral von Martin Luther ist unvollendet. Die Besucher „vollendeten“ das Werk durch das Mitsingen der ersten Strophe von „Ein feste Burg ist unser Gott“. Die neue Orgel in der Gnadenkirche Rosenau wurde von Orgelbaumeister Hitsch aus Salzburg gebaut. Die Orgelweihe bzw. Indienstnahme war am 12. September 2021. Es gibt 18 Register mit insgesamt 1036 Pfeifen, wobei die längste die Gamba C mit 2,82 m ist und die kleinste die Quinte 1 mit ca. 12 mm. Die Orgel hat zwei Manuale mit je 56 Tönen und ein Pedal mit 30 Tönen. Die Gesamthöhe beträgt 3,51 m, die Breite 4,55 m und das Gewicht etwa 2,5 Tonnen. Ein Teil der alten Orgel ist auch verbaut: Der Windbalg in Doppelfaltenausführung aus bestem Rindsleder wurde neu aufgebaut und gibt der neuen Orgel die Luft, um daraus Töne hervorzubringen.Hubert-Hermann Lohr wurde 1953 in Wien geboren. Er studierte Medizin in Wien und war auf den Tag genau 40 Jahre Arzt für Allgemeinmedizin in Lenzing. Seit 1. Oktober ist er im wohlverdienten Ruhestand. Bereits mit sechs Jahren begann er Klavier zu spielen. Das Orgelspiel erlernte er am Bruckner-Konservatorium in Linz und an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Wien, Abteilung Kirchenmusik. Seit 1963 ist er Organist in der katholischen Kirche in Lenzing. Franz Peter Seiler, Nachbarvater der Siebenbürger Nachbarschaft Rosenau, führte die Besucher durch das Programm. Mit einführenden Worten und Informationen zu jedem Komponisten wurde das Verstehen der Musik erleichtert.

Franz Peter Seiler