Nachbarschaft und Tanzgruppe Wels: Grüße und Wünsche zum Jahresende

Die Covid-19-Pandemie prägte heuer im zweiten Jahr in Folge das Vereinsleben unserer Welser Nachbarschaft und Tanzgruppe und ließ es im ersten Halbjahr weiterhin stillstehen. Dafür hatten wir in der zweiten Jahreshälfte Glück und konnten sogar einige Veranstaltungen, vor allem im Rahmen des Siebenbürgischen Kulturherbstes, und mehrere Tanzauftritte, wenn auch weiterhin mit Einschränkungen, durchführen.

Abordnung der Welser Tanzgruppe beim Flashmob für Respekt und Toleranz. Foto: Volkshilfe Wels

Die Stadt Wels, vertreten durch Bürgermeister Dr. Andreas Rabl (Erster von links), ehrte verdiente Kulturschaffende mit der Kulturmedaille in Gold, darunter auch Gerhard Winkler (Sechster von rechts), Obmann der Siebenbürger Volkstanzgruppe Wels. Foto: René Hauser, Stadt Wels

Den Anfang machte eine Abordnung unserer Tanzgruppe mit ihrer Teilnahme beim digitalen Heimattag und derder SJD. Der virtuellen Darbietung folgten im Sommer zwei reale Tanzauftritte bei der Veranstaltungsreihe welser.kultur.vielfalt.burggarten der Stadt Wels und beimder Welser Volkshilfe.Im Zuge desfreute sich die Nachbarschaft über ein wunderbares Konzertgastspiel des Ensembles De Lìdertrun in der Welser Musikschule. Und die Tanzgruppe konnte kurz darauf einen gut besuchten Volkstanz-Workshop mit deutschen Volkstänzen aus dem Karpatenraum und weiteren osteuropäischen deutschen Sprachinseln abhalten.Die Nachbarschaft veranstaltete am letzten Sonntag im Oktober die jährlichebeim Donauschwabendenkmal in der Patenstadt Wels. Alle drei Jahre ist die Welser Nachbarschaft im Wechsel mit der Sudetendeutschen Landsmannschaft und dem Verband der Donauschwaben für die Organisation dieser Gedenkfeier verantwortlich. Die Gedenkansprache hielt diesmal unser Ehrenbundesobmann HR Pfr. Mag. Volker Petri.Bereits Ende September verlieh die Stadt Welsan verdiente Kulturschaffende. Unter den sieben ausgezeichneten Persönlichkeiten war die Volkskultur prominent vertreten. Geehrt wurden unter anderen Irmgard Griedl, stellvertretende Vorsitzende des Brauchtumszentrums Herminenhof, Rainer Ruprecht, Obmann der Sudetendeutschen Landsmannschaft, und nicht zuletzt Gerhard Winkler, seit 2005 Obmann unserer Siebenbürger Volkstanzgruppe. Eine kleine Abordnung der Tanzgruppe durfte an der Feierstunde in der Welser Musikschule teilnehmen und auch einen Ehrentanz zum musikalischen Rahmenprogramm beisteuern und damit unserem Obmann zu seiner für uns alle ehrenvollen Auszeichnung gratulieren.Die Proben in unserer Tanzgruppe waren im Lauf des Jahres von immer wieder geänderten Sicherheitsvorschriften und Vorgaben seitens der Behörden geprägt. Ende Juni konnten erstmals wieder Tanzproben stattfinden. Es musste mit Maske und unter Bildung von paarweisen Kleingruppen vorzugsweise im Freien getanzt werden. Proben über einer gewissen Teilnehmerzahl waren eine Woche im Voraus bei der Bezirksverwaltungsbehörde anzuzeigen. Später im Sommer wurden Tanzproben wieder leichter möglich, Teilnehmerlisten zur Kontaktdatenverfolgung und die Vorlage von 3G-Zertifikaten blieben uns aber weiterhin erhalten. Im Herbst konnte die letzte Tanzprobe vor Kathrein und einem neuerlichen Lockdown sogar nur noch für Tänzerinnen und Tänzer mit einem gültigen 2G-Nachweis stattfinden. Der Tanzfreude tat dies wenig Abbruch und wir sind froh und dankbar, dass so viele unserer Mitglieder heuer bereit waren, trotz aller Einschränkungen an unserem Probenbetrieb und den beiden Auftritten teilzunehmen.Gleichermaßen dankbar sind wir allen unseren Vereinsmitgliedern wie auch vielen Freunden und Partnern, die uns im ganzen Jahr die Treue gehalten haben und uns trotz abgesagter Vereinszusammenkünfte die eine oder andere persönliche Nachricht und Aufmunterung sowie ihren Mitgliedsbeitrag und auch zusätzlich finanzielle Spenden und Sponsorenbeiträge zukommen haben lassen.Wir danken Ihnen dafür von Herzen und wollen voll Optimismus auf den kommenden Jahreswechsel blicken. Unsere wichtigsten für 2022 schon geplanten Termine sind dasder Tanzgruppe am, unser, ein Auftritt der Tanzgruppe bei den, einals Teil des Siebenbürgischen Kulturherbstes in Oberösterreich sowie dasunserer Tanzgruppe amWir hoffen auf die Durchführbarkeit unserer geplanten Veranstaltungen und freuen uns auf ein Wiedersehen! In diesem Sinne wünschen wir allen Mitgliedern, Freunden und Partnern, dass sie die bereits begonnene stille und besinnliche Zeit des Jahres im Advent und zu Weihnachten im Kreis ihrer Familien gut verbringen und dann mit Zuversicht ins neue Jahr starten können – oder kurz gesagt: ein gesegnetes Weihnachtsfest sowie Glück, Gesundheit und Gottes Segen im neuen Jahr 2022!

Dr. Christian Schuster