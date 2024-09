Siebenbürger Volkstanzgruppe Wels: Sachsentreffen und Tanzseminar

Wie so viele andere hat auch die Welser Tanzgruppe am 2. Großen Sachsentreffen in Hermannstadt teilgenommen. Auch für uns war es mehr als beeindruckend, mit all den vielen Menschen von nah und fern in Hermannstadt gemeinsam zu feiern, das vielfältige Kulturprogramm, das für jeden Geschmack einiges bereithielt, zu genießen und auch selbst daran teilzunehmen, und auch viele Bekannte und gute Freunde in Hermannstadt wiederzusehen!

Tanzgruppe Wels beim Sachsentreffen in Hermannstadt. Foto: privat

Tanzgruppe Wels vor dem Kirchgang in Neppendorf. Foto: privat

Wir waren geehrt, dass auch wir an der Internationalen Tanzveranstaltung der Siebenbürgischen Jugend am Großen Ring sowie beim Festumzug und dem gemeinsamen Aufmarsch und Auftanz aller Tanzgruppen teilnehmen durften. Das Wochenende in Hermannstadt war für unsere Gruppe und ihre rund 20 Reiseteilnehmer der absolute Höhepunkt dieses Jahres. Wir möchten den Organisatoren in Hermannstadt auch auf diesem Weg unsere Hochachtung ausdrücken und unser aufrichtiges Dankeschön für die vielen Arbeitsstunden, die zum Gelingen dieser unvergesslichen Veranstaltung beigetragen haben!Für uns stand über das Sachsentreffen hinaus auch eine Teilnahme am Sonntagsgottesdienst in Neppendorf auf dem Programm, wo wir nach dem Kirchgang im Rahmen des Neppendorfer Heimatortstreffens auch einige Tänze, darunter den Neppendorfer Landler, vorführen durften. Wir danken der Neppendorfer Kirchengemeinde und der HOG Neppendorf für die Möglichkeit, bei ihrem Festtag mit dabei sein zu dürfen!Des Weiteren führte uns unsere Reise vor und nach dem Sachsentreffen auch nach Eisenmarkt, wo wir die Corvinsburg besichtigten, nach Wurmloch, Mediasch und Birthälm, wo wir zwei Nächte in der Burgherberge „Dornröschen“ verbrachten, nach Meschen und Almen. In Almen freuten wir uns besonders über die außerordentlich informative Führung durch die Kirchenburg, die wir von Eduard Eitel von der HOG Almen bekamen, und über das köstliche Mittagessen im Alma-Via-Gästehaus von Familie Sievers. Am Heimweg folgten auch noch ein Besuch im Salzbergwerk in Thorenburg und eine Übernachtung in Klausenburg.Nach kurzer Sommerpause traf sich die Welser Tanzgruppe am 30. und 31. August zu ihrem jährlichen Probenwochenende zum Abschluss der Sommerferien. Diesmal hatten wir uns dazu entschieden, das Wochenende nicht wie seit 1992 alljährlich in Bad Goisern im Salzkammergut, sondern ausnahmsweise „nur“ in Wels im Brauchtumszentrum Herminenhof zu verbringen. Insgesamt sechs Tanzpaare nahmen heuer daran teil und studierten bei sommerlich-schweißtreibenden Temperaturen mehrere Volkstänze neu oder wieder ein, darunter die „Solsäterpolka“ aus Schweden und der „Kontra med Mølle“ aus Dänemark. Zum Abschluss freuten wir uns über ein gemeinsames Mittagessen im Gastgarten nebenan, zu dem alle Teilnehmer aufgrund einer vom Siebenbürgischen Landesverband unter Manfred Schuller vermittelten Förderung durch die Jugend der Heimat- und Trachtenvereine Oberösterreichs (JHTV OÖ) kostenlos eingeladen waren.

C. Schuster