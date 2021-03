14. März 2021

Hermannstadt begehrtes europäisches Reiseziel

Hermannstadt – Hermannstadt hat seinen Spitzenplatz im Wettbewerb „European Best Destinations“ behauptet: Die Jury entschied am 10. Februar, dass die Stadt am Zibin mit 45699 Stimmen aus 192 Ländern auch dieses Jahr zu den fünf Top-Destinationen Europas zählt.

Hermannstadt in seiner ganzen Pracht Interessant: Über 60 Prozent der Stimmen stammen aus dem Ausland, was eine hohe internationale Sichtbarkeit bestätigt. Maximilien Lejeune, Direktor des preisverleihenden Vereins, lobt das vielfältige kulturelle und kulinarische Angebot Hermannstadts in Kombination mit den natürlichen Landschaften und einer geschickten Investitionspolitik in das Kulturerbe der Stadt. Der Preis sei eine Ermutigung, weiter in Tourismus und den Erhalt von Baudenkmälern, aber auch in das europäische, smarte und grüne Hermannstadt zu investieren, sagt Bürgermeisterin Astrid Fodor gegenüber der Allgemeinen Deutschen Zeitung für Rumänien. Interessant: Über 60 Prozent der Stimmen stammen aus dem Ausland, was eine hohe internationale Sichtbarkeit bestätigt. Maximilien Lejeune, Direktor des preisverleihenden Vereins, lobt das vielfältige kulturelle und kulinarische Angebot Hermannstadts in Kombination mit den natürlichen Landschaften und einer geschickten Investitionspolitik in das Kulturerbe der Stadt. Der Preis sei eine Ermutigung, weiter in Tourismus und den Erhalt von Baudenkmälern, aber auch in das europäische, smarte und grüne Hermannstadt zu investieren, sagt Bürgermeisterin Astrid Fodor gegenüber der Allgemeinen Deutschen Zeitung für Rumänien. NM

Schlagwörter: Hermannstadt, Reise, Tourismus, Wettbewerb, Europa

Bewerten: 1 Bewertung:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.