Wie eine österreichische Webplattform am 3. November d.J. meldete, wurde in früher Morgenstunde des 9. Oktober das Brukenthal-Denkmal in Hermannstadt durch Vandalismus entwürdigt. Das Denkmal wurde vier Wochen zuvor, am 11. September 2021, in Anwesenheit des Staatspräsidenten Klaus Johannis eingeweiht ( diese Zeitung berichtete).