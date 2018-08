Mundartgedichte von Frida Binder-Radler

Dem Vorschlag von Doris Hutter im nebenstehenden Bericht, einige Gedichte von Frida Binder-Radler in unserer Mundartrubrik zu veröffentlichen, leisten wir gerne Folge, haben wir doch auch bisher schon mehrmals Gedichte aus dem Bändchen „Frida Binder-Radler, Gedichte in siebenbürgisch-sächsischer Mundart. Herausgegeben von Wolfgang Binder, Augsburg 2005“ abgedruckt.

Diesmal haben wir drei Gedichte aus dem genannten Büchlein ausgewählt und so nebeneinander gestellt, dass sie wie eine Geschichte erscheinen: Die im Frühjahr noch Vielbegehrte findet zur Erntezeit den Mann und die Liebe fürs Leben. Doch diesem frischen Glück droht äußere Gefahr: Der Mann muss in den Krieg ziehen.Aber die Dichterin, die selbst unter den bedrückenden Verhältnissen der Nachkriegszeit gelitten hat, lässt der Hoffnungslosigkeit keinen Raum. Ein neuer Frühling kommt und das Sehnen der Liebenden geht in Erfüllung, der Mann kehrt unversehrt zurück. Das mittlere der drei Gedichte, Wä long äs et sängthiër?, wurde von Martin Kutschis (1895-1981) vertont.

Hanni Markel und Bernddieter Schobel

Wi dit der Breokt de Biurten afund pehlt det Krinzken drun? Äos Kiurenehre saol et sen,wel mir de Ehren hun.De Breokt äm Ähren äs gorr friuh,är Hoor, ät strohlt wä´t Guuld.Äm Frähjohr, wä der Kuckuck kriesch,hu sä är vill gewult.Bäm Schnegden af dem Ährefiëld,äm Guuld bä Sannescheng,do huet der Brejjem sä gewiëhlt,word sä fiur ängde seng.Mir schnidden de gealdägiël Ehrenund sangen si frihlich e Lied.Et niejt sich de Sann, und mir hiurten,wä Nuechtglokeklong eas beglid.De Sächel uch Sense, se steanden,det Nuechtglokelied wor uch äos,de Vijjelcher wule schiu schlofen,norr mir worn ellin noch dertäos.Tea riechst mir de Haond und ech naohm seund healt dech amschlongen – si long –und matzt dir deng riuseriut Läfzen,meng Härz schleaģ irscht frihlich, dro – bong.Wä long äs et sängthiër? – Ech wieß net,wonnie ech dech wedder kao sähn.Ech mosst no diëm Owend äm Ährenals Mueser aft Schluechtfiëld dro zähn.Do um Fenster blähn de Bleamen ängden — uch wonn‘t stermt uch schnoat.Än dem Heiske wunt me‘ Medchen,dåte sich äm Stealle froataf det Frähjohr,af me‘ Kunn,af diën Daoģ, wo ech ät wedderfiëst ä mengen Armen hun.Haingder blo uch riude Bleamenstiht verstoochen ät und hirt,läoscht no mengem Schrätt mät Sihnsuichtund verschummt nooch ängde wiërtaf det Frähjohr, af me‘ Kunn,af diën Daoģ, wo ech ät wedderfiëst ä mengen Armen hun.Frähjohr, bäst tea kunn? Et bläh joänjde nooch de Bleamestrech.Mät den deankelriude Farwenfroan blo Uģe sich zeglechiwert Frähjohr,af me‘ Kunn,af diën Daoģ, wo ech me‘ Medchenfiëst ä mengen Armen hun.Wä ech ukaom — äos dem Fensterwänkt en Haond mir froadij zea.Bä den deankelriude Bleamenhålden ech me‘ Medchen neaän den Armen.Ech bä kunnund ech goh vun dir uch nämols,härzet Medchen, mih dervun.