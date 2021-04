Digitaler Heimattag 2021 lockt mit vielfältigen Highlights

Wie 2020 findet der Heimattag auch in diesem Jahr pandemiebedingt in digitaler Form statt. Der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland sieht sich in seinem Entschluss, den der Heimattagausschuss in einer Online-Sitzung am 13. Februar gefasst hat ( Digitaler Heimattag zu Pfingsten ), nachdrücklich bestätigt durch das Infektionsgeschehen und die kürzlich von Bundestag und Bundesrat beschlossene Bundesnotbremse. Umso beachtlicher ist die Fülle an attraktiven Veranstaltungen, die am Pfingstwochenende vomallen Landsleuten und Interessierten zwar nicht in Dinkelsbühl, jedoch weltweit an den Bildschirmen geboten wird.

Horst Wellmann begrüßte in seiner Funktion als Bundesorganisationsreferent des Heimattages am 13. April die per Zoom-Konferenz verbundenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, darunter den Bundesvorsitzenden Rainer Lehni. An der Videositzung nahmen unter anderen auch Vertreter der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) und der Carl Wolff Gesellschaft teil.Das vom Heimattagausschuss erarbeitete Programm beinhaltet Live-Veranstaltungen und vorproduzierte Sendungen. Nach derzeitigem Planungsstand macht am Freitag (21. Mai) einam Abend den Auftakt. Zu den Highlights des Samstags zählen diedes Heimattags, Beiträge aus der weltweiten, ein 1999 gedrehterzudem „Unser Nachwuchs präsentiert sich“,(am Samstag und Sonntag), dieder SJD sowie der abendlichemit mehreren siebenbürgisch-sächsischen Bands.Am Pfingstsonntag folgt der traditionelleeine Zusammenarbeit von Radio Siebenbürgen, Evangelischer Kirche A.B. in Rumänien (EKR) und der Gemeinschaft Evangelischer Siebenbürger und Banater im Diakonischen Werk der EKD – Hilfskomitee e.V. Im weiteren Verlauf erleben wir einezu 70 Jahre Heimattag, kulturelle Beiträge zum 50-jährigen Jubiläum dessowie zum 300. Geburtstag von. Selbstverständlich kommen auch die Freunde der Musik nicht zu kurz: Neben einemsteht einauf dem Programm. Alle Veranstaltungsangebote werden auf dem YouTube-Kanal des Verbandes: www.youtube.com/siebenbuergerde als auch auf seiner Facebook-Seite www.facebook.com/siebenbuergerde übertragen.Wer den Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland bei seiner Arbeit unterstützen will, kann jetzt das dekorativebestellen, per Mail an festabzeichen[ät]siebenbuerger.de, telefonisch unter (089) 236609-0, per Post an: Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, Karlstr. 100, 80335 München (siehe dazu auch Hol dir dein Festabzeichen und unterstütz den Verband ). Das Abzeichen kostet sieben Euro, inklusive Versand. Außerhalb Deutschlands fallen weitere Versandkosten an. Der Sendung wird eine Rechnung beigelegt. Zeigen wir auch in dieser Krisenzeit gemeinschaftliche Solidarität, ganz im Geiste des Mottos unseres digitalen Pfingttreffens 2021: „Zusammen sind wir Heimattag“!

Christian Schoger