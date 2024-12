19. Dezember 2024

„Respekt vor der Lebensleistung der Vertriebenen“: BdV-Präsidium im Austausch mit Ministerpräsident Söder in der Staatskanzlei

Am 26. November kam das Präsidium des Bundes der Vertriebenen (BdV) in der Staatskanzlei in München mit dem Bayerischen Ministerpräsidenten, Dr. Markus Söder MdL, und dem Leiter der Staatskanzlei, Dr. Florian Herrmann MdL, zu einem Austausch zusammen.

Das BdV-Präsidium nach dem Gespräch mit Ministerpräsident Dr. Markus Söder: 1. Reihe von links: Dr. Bernd Fabritius, Dr. Markus Söder, Dr. Petra Loibl, Stephan Grigat; 2. Reihe von links: Stephan Rauhut, Steffen Hörtler, Dr. Florian Herrmann, Heiko Schmelzle; 3. Reihe von links: Raimund Haser MdL, Johann Thießen; 4. Reihe von links: Stephan Mayer MdB, Milan Horáček, Peter-Dietmar Leber; 5. Reihe von links: Gisela Schewell, Dr. Ernst Gierlich; 6. Reihe von links: Dr. Maria Werthan, Siegbert Ortmann; 7. Reihe von links: Marc-P. Halatsch, Brunhilde Reitmeier-Zwick. Foto: Bayerische Staatskanzlei In einem gleichermaßen konstruktiven wie empathischen Gespräch wurden aktuelle Anliegen der deutschen Heimatvertriebenen, Aussiedler und Spätaussiedler sowie der deutschen Minderheiten erörtert. Ministerpräsident Söder betonte von Beginn an den großen Respekt Bayerns vor der Lebensleistung der Vertriebenen und der Pflege ihrer Kultur und Identität. „Durch ihre harte Arbeit und ihr großes Engagement ist Bayern nach dem Zweiten Weltkrieg immer stärker geworden“, sagte Söder. Er unterstrich die besondere Schutzverpflichtung Deutschlands gegenüber den Vertriebenen, Spätaussiedlern und ihren Verbänden, ebenso wie gegenüber den heimatverbliebenen deutschen Minderheiten. Zudem hob er hervor, dass der verständigungspolitische Einsatz der Verbände die Grundlage für die verbesserten Beziehungen Bayerns zu Tschechien und den Staaten Südosteuropas gelegt habe.



BdV-Präsident Dr. Bernd Fabritius dankte dem Ministerpräsidenten für die anhaltende Unterstützung und Anerkennung durch den Freistaat Bayern. Diese zeige sich etwa darin, dass Söder zum Austausch auch den Leiter der Staatskanzlei, Dr. Herrmann, und die zuständige Landesbeauftragte, Dr. Petra Loibl MdL, eingeladen habe. „Bayern ist eine der Speerspitzen in der Vertriebenenarbeit in Deutschland, weil ‚Heimat' hier genauso selbstverständlich ist wie innerhalb unserer Personenkreise und wegen der spürbaren politischen Wertschätzung. ­Daher fühlen sich viele Vertriebene und Spätaussiedler hier besonders gut aufgenommen und haben eine neue Heimat gefunden", so der BdV-Präsident. Quelle: Bund der Vertriebenen

Schlagwörter: Ministerpräsident, Markus Söder, BdV, Bernd Fabritius, Loibl

