Neue Termineingabe auf Siebenbuerger.de

Das neue Online-Formular für die Termineingabe hilft den Benutzern und der Redaktion, noch mehr siebenbürgische Veranstaltungen bekannt zu geben.

Neues Formular für die Termineingabe

Die Benutzer von Siebenbuerger.de können sich mittels des Terminkalenders über anstehende Ereignisse informieren. Sie profitieren dabei auch von einer Reihe von Zusatzfunktionen der digitalen Technik: Sie können die Termine in ihren eigenen Kalender (z.B. in Outlook oder auf Smartphones) übernehmen, durch kostenlose Abos und benutzerdefinierte Einstellungen können die neuen Termine automatisch ihrem eigenen Terminkalender hinzugefügt werden. Zudem können die Veranstaltungsorte auf einem interaktiven Stadtplan auf dem Smartphone angezeigt werden – um nur einige der Funktionen zu nennen.Die von den Pressereferenten per E-Mail gemeldeten Terminankündigungen werden von der Redaktion nicht nur in der gedruckten Ausgabe veröffentlicht, sondern auch in den Online-Terminkalender eingepflegt. Dabei reicht es nicht, dies einfach mittels Kopieren und Einfügen zu tun. Die Redaktion muss die Termine einzeln und strukturiert in ein Formular eingeben, denn nur so kann ein Computer die Termine sinnvoll verwalten und die oben beschriebenen Funktionen zur Verfügung stellen.Dieselbe Struktur weist auch das neue Formular auf, mit dem Sie Termine mit siebenbürgischem Bezug für die Online-Veranstaltungsdatenbank vorschlagen können. Um das Formular unter der Adresse www.siebenbuerger.de/go/594U nutzen zu können, müssen Sie sich als Benutzer registrieren und während der Termineingabe eingeloggt (angemeldet) sein.Bei der Termineingabe empfehlen wir Ihnen, ebenso präzise vorzugehen, wie das die Pressereferenten in ihren E-Mails an die Redaktion tun sollten. Dabei sind das Datum, der Veranstalter, der Veranstaltungsort mit genauer Anschrift ebenso wichtig wie der Beschreibungstext mit Angaben über das Programm, Mitwirkende u.a. Die Redaktion wird die Terminvorschläge überprüfen, gegebenenfalls bearbeiten und dann per Knopfdruck freischalten. So erhoffen wir uns noch mehr siebenbürgische Ereignisse, die über die Veranstaltungsdatenbank noch mehr Gäste anziehen.