27. Oktober 2020

70 Jahre Siebenbürgische Zeitung (SbZ) – wie wird sie eigentlich hergestellt?

Seit 1950 erscheint die SbZ und wurde vom 23. April 1951 bis September 2007 in der Druckerei Josef Jägerhuber, Starnberg, danach bei Mayer & Söhne in Aichach gedruckt. Mitte 2020 fand aus Kostengründen ein erneuter Druckereiwechsel statt: Seit der Folge 11 ist Zeitungsdruck Dierichs in Kassel für die Herstellung und auch für den Versand der Verbandszeitung zuständig, den bis dahin die Firma ALPHA Systems in Mering betreute.

Zeitungsdruck Dierichs GmbH & Co. KG: Druckhaus im Industriepark Kassel-Waldau Zeitungsdruck Dierichs wurde 1995 aus dem „Druck & Verlag Dierichs“ ausgegliedert und firmiert seitdem unter eigenem Namen. Die Firma ist in erster Linie die Druckerei der Hessisch Niedersächsischen Allgemeinen (HNA), die mit ihren Partnerzeitungen Werra Rundschau, Hersfelder Zeitung und Waldeckische Landeszeitung täglich außer sonntags in 18 Lokalausgaben mit einer Gesamtauflage von ca. 180000 Exemplaren erscheint. Zudem fertigt Dierichs zahlreiche Anzeigenblätter aus der Region mit mehreren Millionen Auflage und zahllosen Beilagen. Neben den Kunden aus der Mediengruppe hatte und hat Dierichs über die Jahre auch vielfältige externe Kunden, von denen der Sozialverband Deutschland der älteste ist.



Einen kleinen Einblick in die Prozesse in Kassel geben die Bilder unten, die von unserem Ansprechpartner, dem Druckereimitarbeiter Holger Hoyer, gemacht wurden: Vom Eingang der von der Redaktion erstellten druckfertigen Seiten als PDF-Dateien bis zur Einlieferung bei der Post kann man die Herstellung verfolgen. Und wenn alles geklappt hat, können Sie in der gedruckten Ausgabe (Folge 17 vom 25.10.2020, Seite 4) diesen Text lesen und die Bilder betrachten. Ansicht der Belichtungssteuerung Druckplatte kommt aus der Stanzung/Abkantung Druckplatten werden aufgelegt Druckplatten in die Druckmaschine eingespannt Bedruckte Papierbahn läuft über den Falztrichter Papierbahnführung in der Druckmaschine Leitstand der Druckmaschine Falzauslage Übergabe an die Transportkette zum Versandraum Zeitung in der Transportkette Absetzen der Zeitungen zur Weiterverarbeitung Adressierung der Zeitung Bündelung und Absetzen der adressierten Zeitungen für die Post Bündelung und Absetzen der adressierten Zeitungen für die Post

