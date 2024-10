26. Oktober 2024

Jetzt kaufen und kreativ sein: Keksausstecher Burg

Haben Sie in diesem Jahr eigentlich schon Kekse gebacken? Oder machen Sie das erst, wenn der Herbst Einzug gehalten hat, es langsam auf den Advent zugeht und für die Festtage der Vorratsschrank gefüllt werden will? Also jetzt?

Ganz egal, wann Sie Teig kneten und den Ofen anheizen: Wie wäre es mal mit einem neuen Ausstecher? Der eigens für den Verband der Siebenbürger Sachsen entworfene Keksausstecher in Form einer Burg aus dem Verbandswappen ist aus Edelstahl (8 x 6,7 cm) mit Innenprägung, rostfrei, spülmaschinengeeignet und kann ab sofort im Shop auf



Als Weihnachtsgeschenk für Verwandte und Freunde oder als kleine Aufmerksamkeit für Gäste Ihrer Veranstaltungen ist der Keksausstecher wunderbar geeignet und kann wahlweise auch als Wandschmuck oder Serviettenring, Bastel- oder Malvorlage verwendet werden. Vielleicht ist ja Nachwuchs unterwegs? Aus mehreren Ausstechern lässt sich prima ein Mobile basteln … Haben Sie weitere Ideen? Oder wollen Ihre gebackenen Burgen zeigen? Schicken Sie gern ein Foto an keksausstecher[ät]siebenbuerger.de und es wird auf der Verbandshomepage und in den sozialen Medien veröffentlicht. Ganz egal, wann Sie Teig kneten und den Ofen anheizen: Wie wäre es mal mit einem neuen Ausstecher? Der eigens für den Verband der Siebenbürger Sachsen entworfene Keksausstecher in Form einer Burg aus dem Verbandswappen ist aus Edelstahl (8 x 6,7 cm) mit Innenprägung, rostfrei, spülmaschinengeeignet und kann ab sofort im Shop auf www.siebenbuerger.de/shop/verband.html , telefonisch: (089) 236609-0 oder per E-Mail: kulturreferat[ät]siebenbuerger.de bestellt werden. Der Einzelpreis liegt bei 8,50 Euro zzgl. drei Euro Versand. Zögern Sie nicht, das Angebot ist begrenzt!Als Weihnachtsgeschenk für Verwandte und Freunde oder als kleine Aufmerksamkeit für Gäste Ihrer Veranstaltungen ist der Keksausstecher wunderbar geeignet und kann wahlweise auch als Wandschmuck oder Serviettenring, Bastel- oder Malvorlage verwendet werden. Vielleicht ist ja Nachwuchs unterwegs? Aus mehreren Ausstechern lässt sich prima ein Mobile basteln … Haben Sie weitere Ideen? Oder wollen Ihre gebackenen Burgen zeigen? Schicken Sie gern ein Foto an keksausstecher[ät]siebenbuerger.de und es wird auf der Verbandshomepage und in den sozialen Medien veröffentlicht.

