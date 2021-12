Jubiläumsfeier in Heidenheim: 35 Jahre Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland

Nach einem weiteren Jahr voller Online-Alternativen zu Veranstaltungen konnte am 30. Oktober endlich eine große Präsenzveranstaltung stattfinden. Wir, die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD), feierten in Heidenheim an der Brenz unser 35-jähriges Jubiläum mit unseren Mitgliedern. Im kulturellen Teil sorgten acht Tanzgruppen aus verschiedenen Bundesländern mit ihren tänzerischen Darbietungen für helle Begeisterung bei den Besuchern. Doch das war noch nicht alles. Sogar der Herbstball der SJD konnte im Anschluss an unser Jubiläum abgehalten werden und sorgte für das lang ersehntes Gemeinschaftsgefühl.

Gemeinsamer Aufmarsch zur SJD-Jubiläumsfeier in Heidenheim. Fotos: Manuel Krafft

Das Moderatorenduo Jennifer Jakobi und Marc-Alexander Krafft.

Doch beginnen wir von Anfang an. Um 14.00 Uhr öffneten sich die Tore der Sport- und Festhalle Mergelstetten für unsere Mitglieder. Nach 3G-Einlasskontrolle mit entsprechender Prüfung der Unterlagen stand einem unterhaltungsreichen Nachmittag nun nichts mehr im Wege. Die Eröffnung der Veranstaltung übernahmen Jennifer Jakobi und Marc-Alexander Krafft, die als Moderatoren durch das Programm führten. Nach einer kurzen Begrüßung und letzten Hinweisen zu unseren Corona-Schutzmaßnahmen konnten sich alle Teilnehmenden an den tänzerischen Einlagen unserer Gast-Tanzgruppen erfreuen, die dieses Mal nicht im Rahmen eines Wettbewerbs, sondern für den Spaß an Kultur und Tradition tanzten.Als Ehrengäste begrüßen durften wir Dr. Andreas Roth, stellvertretend für den Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V., und Christine Penkert, die die Grüße von Michael Konnerth für die Landesgruppe Baden-Württemberg übermittelte. Ebenfalls begrüßen durften wir Michael Roth als Vorsitzenden der Kreisgruppe Heidenheim, zudem Fabian Kloos als Bundesjugendleiter der SJD. In ihren Festreden formulierten sie neben Glückwünschen für die SJD Rückblicke auf die Zusammenarbeit, aber auch auf die letzten fünf Jahre und die damit einhergegangene Digitalisierung der SJD.Dank unseres Moderatoren-Duos lief unser Jubiläum strukturiert und übersichtlich ab. Auch hinter den Kulissen sorgte die Bundesjugendleitung in Zusammenarbeit mit der Kreisgruppe Heidenheim für einen stolperfreien Nachmittag, sodass es an nichts mangelte.Auch im Anschluss an die Tanzrunden war der Zusammenhalt der Jugend und die Freude, endlich wieder in Präsenz beisammen zu sein, deutlich zu spüren. Der gemeinsame Aufmarsch stellte ein imposantes Bild dar und wurde durch die bunte Mischung aus Tracht und Festtagskleidung optisch abgerundet.Im Anschluss an das Jubiläum und nach kurzem Umbau öffneten wir die Tore für den SJD-Herbstball, der dieses Mal als „Zieckernball” geplant wurde. Nach und nach füllte sich die Halle und auch ein paar Körbe mit leckerem Essen wurden auf den Tisch gepackt.Bereits nach den ersten Klängen der Band wurde die Tanzfläche gestürmt und nicht wieder verlassen. Selbst in den Pausen tummelten sich die Gäste noch an der Bar und auf der Tanzfläche, nur darauf wartend, den ersten Ball der SJD nach zwei Jahren wieder voll auskosten zu können. So wurde gefeiert bis in die frühen Morgenstunden, bevor sich die Gäste nach Hause begaben.Zu guter Letzt wollen wir als Bundesjugendleitung noch ein herzliches Danke an alle Helfer und Gäste der Veranstaltung aussprechen. Unser Dank geht überdies an Dr. Andreas Roth, Michael Roth und Christine Penkert für ihre schönen Worte, welche die Veranstaltung bereichert haben. Auch ein großes Dankeschön an alle Tanzgruppen, die durch Tanzeinlagen das Jubiläum der SJD überhaupt ermöglicht haben und uns auch mit tollen Geschenken den Tag versüßten. Ein besonderer Dank geht dabei an die Kindertanzgruppe Augsburg, die uns trotz knapper Planänderungen mit ihren Darbietungen beglückte. Ein großes Dankeschön sprechen wir an die Kreisgruppe Heidenheim aus, die bei der Be- und Abstuhlung des Raums geholfen und Kuchen gespendet hat, was uns einiges an Arbeit abnahm und die Prozesse beschleunigte. Und natürlich ein herzliches Dankeschön an euch alle, die ihr teilgenommen habt, denn ohne euch hätte dieser schöne Tag nicht stattfinden können.

Marc-Alexander Krafft