Kreisverband Nürnberg: Jubiläumsreise „20 Jahre Erlebnisreisen mit Annemarie Wagner“

Vor 20 Jahren fing es an, als Annemarie Wagner (Anny) mit ihren Reisen begann. „Weit weg hast Du uns getragen, sehr viel haben wir erfahren. Ob London, Mexiko und Wien, Moskau, Südafrika, Berlin, Schottland, China, Kanada, auch in Luxemburg waren wir da. Manche Weinprobe wurde uns kredenzt, gute Laune unbegrenzt. Was hatten wir schon für einen Spaß, haben gelacht getanzt bis Hemd und Hose nass. Viele sind schon lang dabei, doch auch jene, die noch neu, schätzen die Gesellschaft hier. Liebe Anny, Danke Dir“ – Zeilen von Roswitta Porth fürs Gästebuch.

Annemarie Wagners Jubiläumsreise führte nach Norditalien. Bildcollage: Hans Wagner

Annys Einladung zur Jubiläumsreise folgten 49 Teilnehmer von nah und fern. Bei frischen 6 Grad starteten wir am 28. Oktober frühmorgens in Nürnberg unsere fünftägige Reise, die uns über Mailand, den Comer See, Turin, Asti, Genua bis nach Verona ans Mittelmeer mit fast 20 Grad führte. Unser langjähriger siebenbürgischer Freund Kurt, unser Busfahrer und Kümmerer (Essen und Trinken), lenkte den Bus gekonnt durch alle Höhen und Tiefen und Engstellen, ein herzliches Dankeschön. Die Fahrt war lang, aber dank der tollen Organisatorin und des Helferteams (Roswitha, Adele, und Schnitzel Günther), die unermüdlich für das leibliche Wohl der Gäste sorgten, fühlten sich alle gut versorgt. Mit viel Humor hat uns Hanni von den Sehenswürdigkeiten der Landschaften und der Orte, an denen wir vorbeifuhren, berichtet. Der erste große Zwischenstopp war bereits ein gigantisches Highlight – die Viamala-Schlucht in der Schweiz. Bald erreichten wir Mailand, wo wir beim Abendessen den Tag abschließen konnten.Tags darauf standen Mailand und Como auf dem Programm. Von dem deutschsprachigen Reiseleiter Alessandro begleitet, besichtigten wir das beeindruckende Castello Sforzesco, die Piazza Duomo, Galleria Vittorio Emanuele und die Piazza della Scala in Mailand.Und schon ging es weiter nach Como. Die mittelalterlichen Gassen und die Basilika di San Fedele sowie die Aussicht auf den Comer See luden zum Verweilen ein.Am nächsten Tag fuhren wir nach Turin, in die Hauptstadt des Piemont. Die Reiseleiterin Silvia zeigte uns die vielen Sehenswürdigkeiten. Die Stadt beeindruckte durch die nach römischer Art gebauten Straßen im Schachbrettmuster und die kilometerlangen Arkaden mit den alten Cafés. Was wir aber in der Seitenkapelle des Turiner Doms entdeckten, machte uns nachdenklich und manch einer von uns kniete ehrfürchtig nieder. Es war das Grabtuch Jesu Christi, das „Sacra Sindone di Torino“, ein 4,36 Meter langes und 1,10 Meter breites Leintuch (über die Echtheit wird noch gestritten).Vorbei am Valentino-Park und über den Fluss Po ging die Reise bei sonnigen 18 Grad weiter nach Asti. Die Stadt verzauberte uns sofort mit ihren mittelalterlichen Palästen und der Kathedrale. Die Stadt der Kunst hat aber auch ein bedeutendes Weinbauzentrum. Deshalb durfte der Besuch eines Weinkellers mit einer kleinen Weinverkostung nicht fehlen. Müde kamen wir am Abend in Alessandria im Hotel an.Am letzten Oktobertag fuhren wir nach Genua und Parma. In Genua, 2004 Europäische Kulturhauptstadt, empfing uns unser Reiseleiter Andrea am Hafen, dem „Darsen“, wo auch die Queen Mary vor Anker lag. Wir hatten das Mittelmeer erreicht. Gleich am Hafen konnten wir einen Blick auf das Galata-Museum werfen, wo es eine U-Boot-Ausstellung gab. Durch das Matrosen- und Fischer-Viertel gelangten wir in die höher gelegenen reichen Viertel, vorbei an Zedern aus dem Libanon, Steineichen und blühendem Oleander in den Stadtteil Casteletti, wo sich die reichen Schiffshändler herrschaftliche Villen errichteten, umgeben von schönen Parks. Oben angekommen konnten alle den tollen Panoramablick vom Hügel auf die Stadt mit den vielen Kirchtürmen und dem Columbus-Haus, auf den Hafen und die Weite des Mittelmeers genießen.Mit kleiner Verspätung erreichten wir den kleinen Ort Salumificis nahe Parma, wo ein reich gedeckter Tisch mit Schinkenverkostung und Wein auf uns wartete. Es hat prima geschmeckt. Neugierig waren wir deshalb auf die Führung in der Schinkenproduktionshalle. Mit vollem Bauch und vollen Taschen (alle haben Schinken eingekauft) ging die Fahrt weiter zu unserer letzten Übernachtung im Hotel Tricolore in Regio Emilia, einem kleinen Ort neben Parma. Auf der Rückfahrt überraschte uns Anny mit einem tollen Lied.Tags darauf fuhren wir nach Verona. Hier führte uns die quirlige Reiseleiterin Cecilia durch die, wie ich persönlich finde, schönste Stadt der ganzen Tour. Verona verzaubert durch die Lage, am Fluß Etsch liegend, und sein historisches Zentrum, das wir über die römische Brücke Ponte Pietra erreichten. Der berühmten Stadtplatz Piazza della Erbe lud zum Verweilen ein. Man sagt aber auch, dass das Herz von Verona die Piazza Bra mit der imposanten römischen Arena ist. Weiterhin durfte ein Besuch des Hauses von Julia nicht fehlen, ein gotisches Haus und Museum aus dem 14. Jahrhundert mit einem Steinbalkon, der Shakespeare inspiriert haben soll (Romeo und Julia). Vorbei am Kunstmuseum Museo Castellvecchio und über die Brücke Porte Scaligero öffnete sich vor uns ein herrlicher Blick auf den Fluss Etsch. Hier endete die Tour.Die Heimfahrt von Verona nach Nürnberg führte uns nochmals durch eine phantastische Landschaft von sonnendurchfluteten Tälern, wo die Herbstsonne goldene Farben auf die Weinberge zauberte. Es wurden Heimatlieder angestimmt, alle sangen mit. Ein herzliches Dankeschön an Annemarie Wagner, Kulturreferentin des Kreisverbandes Nürnberg, für die Organisation und die Geduld, mit der sie jedes Problemchen löste. Im Namen aller Mitreisenden wünschen wir ihr alles Gute und Gesundheit, damit sie noch viele tolle Reisen organisieren kann. Als Andenken an diese unvergessliche Jubiläumsreise überreichte Gerlinde Zakel im Namen aller Reisenden ein kleines Geschenk an die sehr gerührte Anny – und eine Überraschung in Form eines kleinen Herz-Gästebuches, in das wir uns alle mit persönlichen Dankesworten verewigten

Gerlinde Zakel