Kreisgruppe Schwäbisch Gmünd: 25 Jahre Siebenbürger Chor

„Was wäre, wenn … Corona nicht da wäre?“ Diese Frage stellt sich der Siebenbürger Chor Schwäbisch Gmünd. Gemeinschaft, Geselligkeit, Harmonie, Spaß, Lust, Freude und vieles mehr war in den Chorproben dabei. Erinnerungen wecken erlebte Momente wie: „Ja nicht vergessen, morgen ist Chorprobe!“ – „Fahren wir gemeinsam?“ – „Plane eine längere Probe ein, denn es gibt anschließend eine Jubiläums-Geburtstagsfeier.“ Viele freudige, gesellige Momente durchlebten wir.

Siebenbürger Chor Schwäbisch Gmünd feierte das zehnjährige Jubiläum 2007. Foto: Matthias Penteker

Siebenbürger Chor Schwäbisch Gmünd bei einer Chorprobe im Juli 2018. Foto: Herta Terschanski

Was nun? 2022 wäre die fünfundzwanzigste Jubiläumsfeier unseres Chores fällig. Der Chor, initiiert und 1997 mitgegründet von Martin Eichhorn, entwickelte sich über die Jahre zu einer vielseitigen Gesangsgruppe: der Siebenbürger Chor, der in Zusammenarbeit mit den Tanzgruppen Schwäbisch Gmünd und Aalen an zahlreichen Aktivitäten, Auftritten und Veranstaltungen teilnahmen. Gern erinnern wir uns an die zwanzigjährige Jubiläumsfeier. Voller Eifer wurde das Fest vorbereitet, und andere gesangslustige Chöre wurden eingeladen. Der Auftritt des Zieder Chores unter der Leitung von Wilhelm Ehrlich wurde mit Neugier erwartet, da Willi ja auch unser Dirigent des Schwäbisch Gmünder Chores war. Erfreulich war auch der Auftritt des Heidenheimer Chores unter der Leitung von Georg Rill.Was nun? 2022 wäre die 25-Jahr-Feier unseres Chores fällig. Manchmal denkt man nach, die Zeit geht schnell vorbei, wir haben viel erlebt und genießen jeden Tag. Doch der Corona-Ausnahmezustand zieht sich nun länger hin, als man jemals erwartet hätte. Das Gemeinschaftsleben leidet darunter, uns allen fehlen die Begegnungen. Man ist aber bemüht, den Kontakt untereinander nicht zu verlieren.Wir erinnern uns gern auch an Sängerinnen und Sänger, die uns leider verlassen haben. Zum Beispiel an unsere eifrige Luise Schuster, der zum 93. Geburtstag ein passendes Gedicht von Gertrud Molner gewidmet wurde: Ihr Alter wünscht sich jeder heut,/ ist tüchtig, fleißig, hilfsbereit./ Sie kommt sehr gerne in Chor zum Singen –/ hat immer Süßigkeiten mitzubringen./ In der Pause dürfen wir ihre selbstgemachten Leckereien probieren,/ der Dirigent darf als erster sich bedienen./ Sie backt leckeren Kuchen, geht auf den Weihnachtsmarkt,/ und wurde als Lebkuchen-Königin genannt. /Doch das ist nicht alles, meine Lieben,/ Ihr müsst Luises Hetschenpetschen-Marmelade mal probieren!/ Der Chor ist ihr Leben, hat sie einmal gesagt,/ hat viele schöne Stunden dort verbracht./ Wenn unsere Kreisgruppe oder der Chor ein Festle hat,/ trägt sie ihre schöne Siebenbürger Tracht./ Kann schön tanzen, trägt elegante Stöckelschuh,/ und denkt noch lange nicht an Ruh./ Drum liebe Luise, bleib weiter gesund und lebensfroh./ Das wünschen Dir die Kreisgruppe Schwäbisch Gmünd und der Chor. (Diese schönen Worte gelten unbedingt für alle Chormitglieder!)Weitere Erinnerungen werden hervorgerufen an die Erfolge niveauvoller Darbietungen, z.B. die Brauchtumsveranstaltung „Hanf und Flachs“ beim Heimattag 2017 in Dinkelsbühl sowie auf der Landesgartenschau in Schwäbisch Gmünd, Heilbronn, Nürnberg und Schwerte/NRW und viele weitere Auftritte auf heimischem Boden.Ein herzliches Dankeschön geht an unseren Dirigenten Wilhelm Ehrlich und an alle Sängerinnen und Sänger, mit deren Einsatz der Erfolg des Chors gesichert war.Für das neue Jahr 2022 haben wir erstmals keinen Veranstaltungskalender erstellt. Wir werden aber rechtzeitig Informationen über künftige Aktivitäten unserer Kreisgruppe hier in der Siebenbürgischen Zeitung mitteilen, sobald sich Möglichkeiten bieten. Was wäre, wenn … wir positiv denken und mit mehr Optimismus in die Zukunft gehen?

Matthias Penteker