Tanzgruppe Nürnberg blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück

Nachdem wir 2021 coronabedingt nur drei Termine bestreiten durften, hatten wir 2022 ein besonders aktives und ereignisreiches Jahr, geprägt von vielen Tanzauftritten und Kulturveranstaltungen. Daher möchten wir das vergangene Jahr Revue passieren lassen, um einen Einblick in unsere Tanzgruppenaktivitäten zu gewähren.

Die Tanzgruppe Nürnberg zu Gast beim Weihnachtsball des Kreisverbandes Nürnberg. Foto: Roswitha Bartel

Die Tanzgruppe Nürnberg trug beim Weihnachtsball des Kreisverbandes Nürnberg mit ihrer tänzerischen Darbietung zum kulturellen Teil der Veranstaltung bei. Foto: Roswitha Bartel

Für unsere Gruppe hat das tänzerische Jahr mit einer besonderen Veranstaltung begonnen. Unter dem Motto „Ein Maistrauß … aus Kultur und Flohmarkt“ hatte das Siebenbürgische Kulturzentrum „Schloss Horn­eck“ e.V. den Kreisverband Nürnberg nach Gundelsheim eingeladen, um das Festprogramm anlässlich des Maifestes zu gestalten. Zusammen mit der Siebenbürgischen Blaskapelle Nürnberg durften wir vor der eindrucksvollen Kulisse des Schlosses die zahlreichen Besucher mit fünf Volkstänzen unterhalten. Anschließend ließen wir es uns nicht nehmen, das Schloss zu erkunden, an Führungen teilzunehmen und das Siebenbürgische Museum zu besuchen (s. Siebenbürgisches Kulturzentrum „Schloss Horneck“ e.V. veranstaltet gut besuchtes Maifest ).Ende Mai war es uns eine Freude, den Frühlingsball der Siebenbürgischen Jugendtanzgruppe Herzogenaurach mit einer tänzerischen Einlage zu bereichern. Selbstverständlich blieben wir daraufhin am Ball und verbrachten gemeinsam mit den Herzis einen schönen Abend bei großartiger Stimmung.Nach zwei Jahren Zwangspause verbrachte die Tanzgruppe das Pfingstwochenende wieder am Heimattag in Dinkelsbühl. Den kulturellen Höhepunkt bildete der am Sonntag stattfindende Trachtenumzug, an dem wir, auch wenn das Wetter in diesem Jahr nicht auf unserer Seite war, zusammen mit den anderen Gruppierungen unter dem Kreisverband Nürnberg teilnahmen. Zudem waren wir bei der Volkstanzveranstaltung der SJD vertreten und präsentierten uns in unseren vielfältigen Trachten beim Tanzauftritt am Schweinemarkt. Die Abende ließen wir gemeinsam bei ausgelassener Stimmung im Festzelt ausklingen.Am 18. Juni feierten wir unser 45-jähriges Jubiläum coronabedingt ein Jahr später im Rahmen einer großen Party gebührend nach. Den Gästen wurden an diesem Abend neben grandioser Tanzmusik von „Schlager-Taxi“ eine vielfältige Getränkeauswahl und siebenbürgische Spezialitäten angeboten. Trotz tropischer Temperaturen war unsere Party gut besucht, was uns sehr erfreute. All diese Gründe führten dazu, dass sie unser Jubiläum zu einer einzigartigen Veranstaltung für uns machten (s. Tanzgruppe Nürnberg feierte Jubiläumsparty ).Im Juni folgten wir außerdem der Einladung zum Kronenfest der Siebenbürgischen Volkstanzgruppe Herzogenaurach. Nach langer Zeit war es für uns ein Vergnügen, wieder Teil der Festveranstaltung zu sein. Äußerst erfreulich war, dass zwei Mitglieder unserer Gruppe bei der Europeade in Klaipeda vertreten waren. Zusammen mit Mitgliedern der Siebenbürgischen Jugendtanzgruppe Herzogenaurach und weiteren Mitgliedern aus verschiedenen Tanzgruppen in Bayern reisten sie im Juli als „Vereinigte Siebenbürgische Tanzgruppe des Landes Bayern“ nach Litauen, um dort an dem größten europäischen Trachten- und Folklorefestival teilzunehmen (s. „Vereinigte Siebenbürgische Tanzgruppe des Landes Bayern“ begeisterte bei der Europeade in Klapeida in Litauen ).Die Heimatortsgemeinschaften Malmkrog und Keisd luden uns im Juli bzw. September zu ihren Treffen ein, bei denen wir mit einem Tanzauftritt zum kulturellen Nachmittag beitrugen.Das Mitwirken als Gasttanzgruppe am Trachtenmarkt in Greding Anfang September bildete das Highlight dieses Jahres. Der Kreisverband Nürnberg durfte an zwei Tagen in einem 30-minütigen Programm einem brauchtumsbegeisterten Publikum die Bräuche und wunderschönen Trachten sowie Trachtenlandschaften der Siebenbürger Sachsen am 29. Trachtenmarkt präsentieren. Neben einer tänzerischen Darbietung zeigten wir unter anderem auch unsere Trachtenvielfalt sowie den Kronenfest-Brauch, den zwei Mitglieder aus unserer Gruppe als Altknecht und Maid mit einer Rede sowie Tanz aufführten (s. Siebenbürger Sachsen des Kreisverbandes Nürnberg präsentieren bei Gredinger Trachtenmarkt attraktives Kulturprogramm ).Ende Oktober nahmen wir am Volkstanzwettbewerb der SJD in Rothenburg ob der Tauber teil und belegten dabei einen erfreulichen 5. Platz. Wir ließen es uns selbstverständlich nicht nehmen, den Abend zusammen mit den anderen Tanzgruppen am anschließenden Ball mit „Schlager-Taxi“ ausklingen zu lassen.Ein besonderes Projekt, das nach langer Planung Ende November stattfinden konnte, war unser Kronentanz-Workshop. Bei der gruppeninternen Veranstaltung stand das Restaurieren unserer veralteten und verstaubten Bögen auf dem Programm, aber auch das Einstudieren eines alten Tanzgruppentanzes, dem Kronentanz, den wir seit mehr als 26 Jahren nicht mehr vorgeführt hatten.Auch bei Seminaren (Vorbereitungsseminar der SJD in Rüsselsheim), Umzügen (Altstadtfestumzug Nürnberg, Erntedankfestzug der Michaelis-Kirchweih in Fürth), am Probewochenende in Eichstätt sowie beim „Fest unter der Eiche“ des Hauses der Heimat Nürnberg zeigten wir 2022 Präsenz.Ende des Jahres stand unsere Weihnachtsfeier an. Nachdem diese die zwei Jahre zuvor digital bzw. im Freien stattfand, feierten wir diesmal wieder in großer Runde im Gasthof „Zur Post“ in Großweismannsdorf gemeinsam mit unseren Partnern, Kindern, aktiven und passiven Mitgliedern. Dabei wurden Claudia Gross, Dietmar Bartel und Martin Faff als fleißigste Tänzer sowie Rosemarie Gabriel für ihre 25-jährige Mitgliedschaft in der Tanzgruppe mit einem kleinen Präsent geehrt.Zu guter Letzt folgten wir der Einladung der Tanzgruppe der HOG Nadesch, am Weihnachtsball des Kreisverbandes Nürnberg in der Eventhalle Gartenstadt aufzutreten.Seit Jahresbeginn konnten wir einige neue Mitglieder begrüßen: Andrea Hartmann, Susann Schmidt, Mirjam Brack, Angela Thiess, Roswitha Wagner, Patrick Wagner – herzlich willkommen in unserer Gemeinschaft!Gerne erinnern wir uns an das Jahr 2022 zurück, da es viele Erlebnisse mit sich brachte, die uns als Gruppe näher zusammenwachsen ließen. Wir freuen uns bereits auf ein hoffentlich ebenso ereignisreiches Jahr 2023. Ein ganz besonderer Dank gilt allen aktiven Mitgliedern der Tanzgruppe –dank eurer Zeit, eurem Mitwirken und eurer Unterstützung waren die vielen Auftritte und Aktivitäten erst möglich!Findet ihr auch Spaß am Tanzen und möchtet Teil einer Gemeinschaft sein? Dann freuen wir uns über euren Besuch in einer unserer nächsten Proben, jeden zweiten Dienstag (ungerade Kalenderwoche) im Haus der Heimat e.V., Imbuschstraße 1, in Nürnberg! Nähere Informationen finden sich auf unserer Homepage www.tanzgruppe-nuernberg.de oder in den Sozialen Medien (Facebook & Instagram) über das Profil „tanzgruppe.nuernberg“.

Tanzgruppen-Vorstand