Beauftragter Fabritius eröffnet Ausstellung „Die Gerufenen“ in Traunreut

Der Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Dr. Bernd Fabritius, eröffnete mit einem Grußwort die Ausstellung „Deutsches Leben in Mittel- und Osteuropa – Die Gerufenen“ im Heimathaus Traunreut. Fabritius wies darauf hin, dass die Siedlungsgeschichte der Deutschen in Ost- und Mitteleuropa immer noch vielen Menschen unbekannt sei. „Diese Dunkelheit wird mit der Ausstellung ‚Die Gerufenen‘“ ausgeleuchtet, denn sie umfasst eine Zeitspanne von gut 800 Jahren. Geographisch gelangt halb Europa in das Blickfeld.“

Der Beauftragte betonte, dass die Geschichte der deutschen Siedler bis zu den Weltkriegen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine Erfolgsgeschichte war. Fabritius: „Das Gegeneinander von Völkern und Staaten hat immer wieder zu Katastrophen und in menschliche Abgründe geführt. ‚Die Gerufenen' hingegen legen Zeugnis davon ab, zu welchen Leistungen in Gewerbe, Kunst und Kultur Menschen in der Lage sind, wenn sie gemeinsam für eine bessere Zukunft leben und arbeiten." Die Ausstellung „Die Gerufenen" ist Teil einer Ausstellungstrilogie, die sich einer Gesamtschau der Geschichte der Heimatvertriebenen und deutschen Flüchtlinge widmet. Träger der Ausstellungen ist die Stiftung „Zentrum gegen Vertreibungen". Die Ausstellungen sind in den letzten zehn Jahren an mehr als 100 Orten gezeigt worden.

Schlagwörter: Aussiedlerbeauftragter, Bernd Fabritius, Ausstellung, Flucht und Vertreibung, Traunreut

