Online-Literaturshow mit Lavinia Braniște

Am 30. April, 20.00 Uhr, lädt der Verlag mikrotext zur zweiten Remote-Literaturshow auf Deutsch und Rumänisch in Kooperation mit dem Goethe-Institut Bukarest ein:

• mit der Autorin Lavinia Braniște , die ihr neues Buch „Sonia meldet sich“ präsentiert, in Brăila;• mit der Übersetzerin Manuela Klenke in Osnabrück;• mit dem DJ George Pandrea in Brașov;• moderiert von Tino Schlench (@literaturpalast auf Instagram), einem Experten für osteuropäische Literatur, in Wien;• Lesung, Live-Lektorat, Live-Cooking (rumänische Spezialität) und Live-DJ-Set.Nur mit Ticket, einmalige Veranstaltung, kein Mitschnitt. Tickets gibt es online über den Verlag mikrotext