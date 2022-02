IKGS-Podcast über Themenportal Copernico

Seit einigen Wochen ist das Themenportal Copernico.eu online (siehe SbZ Online vom 6. Dezember 2021 ). Es bietet eine wissenschaftlich fundierte und für eine breite Leserschaft aufbereitete Auseinandersetzung mit der Geschichte und dem kulturellen Erbe der Regionen zwischen Oder, Ostsee, östlichem Balkan und westlicher Schwarzmeerküste. Florian Kührer-Wielach, Gastgeber des IKGS-Podcasts DONAUWELLEN, hat bei der Koordinatorin Antje Johanning-Radienė nachgefragt, welche Idee hinter diesem am Herder-Institut Marburg angesiedelten Projekt steckt, was es schon zu lesen, zu sehen und zu hören gibt und welche neuen Themenschwerpunkte geplant sind.

Startseite des Onlineportals Copernico. Bildschirmaufnahme: Christian Schoger

Aktuell finden Sie Beiträge zu „Migrationsgeschichte(n)“ und zu „Musikkulturen“. Die Autorinnen und Autoren zählen zu den renommiertesten Fachleuten in ihren Forschungsfeldern, unter ihnen auch der IKGS-Mitarbeiter Tobias Weger, der die Frage beantwortet, was den kanadischen Liedermacher Leonard Cohen mit dem amerikanischen Regisseur Woody Allen und dem französischen Chansonnier Charles Aznavour verbindet. Das wollten Sie doch schon immer wissen, oder? Neben vielen weiteren Beiträgen sei auch der Themencluster „(Nach-)Klänge der Bukowina“ empfohlen. Zwölf Musikbeiträge geben einen Einblick in die Musikgeschichte dieser vielseitigen Landschaft am nordöstlichen Rand der Karpaten.Mit Antje Johanning-Radienė hat Florian Kührer-Wielach aber auch über die Herausforderungen zeitgemäßer Wissenschaftskommunikation gesprochen. Neben gutem Willen und kommunikativen Fähigkeiten braucht es nämlich vor allem eines, um die stets wachsenden Anforderungen zu erfüllen: Ressourcen.Folge 8 der DONAUWELLEN. Der Südostcast „Copernico – Das neue Themenportal zum östlichen Europa“ können Sie auf der Webseite www.ikgs.de , auf dem Youtube-Kanal des IKGS, bei Spotify, Apple Podcasts, Amazon Podcasts und Google Podcasts anhören.