30. März 2022

Fotos von Hermannstadt und Kronstadt: Finissage am 4. April in der Münchner Residenz

Am Montag, dem 4. April, um 19.00 Uhr lädt das Haus des Deutschen Ostens München (HDO) zur Finissage der Ausstellung „Fremd : Vertraut. Kronstadt : Hermannstadt. Zwei Städte in Siebenbürgen, fotografiert von Jürgen van Buer“ in die Allerheiligen-Hofkirche der Münchner Residenz der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen, Residenzstraße 1, in München ein.

Prof. Dr. Jürgen van Buer. Foto: @ Josef Balazs, Schwabach 2017 Auf dem Programm stehen, neben dem Grußwort von HDO-Direktor Prof. Dr. Andreas Otto Weber, die Beiträge: „Fremd : Dazwischen : Vertraut. Gedanken zur Ausstellung“ von Prof. Dr. Jürgen van Buer (Berlin), „Kronstadt und Hermannstadt. Durch die eine Stadt sehe ich die andere Stadt“ von Dr. Gerhild Rudolf (Begegnungs- und Kulturzentrum Friedrich Teutsch der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien, Hermannstadt) und „Fremd : Vertraut : Virtuell“ von Josef Balazs (Nürnberg).



Die musikalische Umrahmung gestalten Peter Clemente (Violine) und sein String Quintet (München) mit der Live-Uraufführung des Streichquintetts „Siebenbürgen“ von Dafydd Bullock, dessen Premiere am 3. Dezember 2020 im Rahmen der Festveranstaltung Hermannstadt, Foto: @ Jürgen van Buer, Berlin 2017 Eine virtuelle Version der Ausstellung „Fremd : Vertraut. Kronstadt : Hermannstadt. Zwei Städte in Siebenbürgen“ finden Sie unter



Im HDO gilt die 2G-Regel (dreifach geimpft oder genesen). Anmeldung ist erforderlich, telefonisch unter (089) 4 49 99 30 oder per E-Mail an: poststelle[ät]hdo.bayern.de.

Schlagwörter: München, Ausstellung, Fotografie, Hermannstadt, Kronstadt, Finissage, HDO, Bergel

