Siebenbürger Sachsen: Eine Zeitreise durch Jahrhunderte in drei Sprachen

Anlässlich des Großen Sachsentreffens in Hermannstadt lädt der Philosoph und Politikwissenschaftler Dr. Johann Lauer auf der Webseite www.siebenbuergersachsen.de "auf eine fesselnde Zeitreise durch die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Siebenbürger Sachsen" in drei Sprachen (deutsch, englisch und rumänisch) ein.

In Hermannstadt findet vom 2. bis 4. August 2024 das Sachsentreffen statt. Begeben Sie sich auf eine fesselnde Zeitreise durch die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Siebenbürger Sachsen.: Die Zeitreise beginnt mit einer Erläuterung der identitätsstiftenden Institutionen, welche die kleine Gemeinschaft in eine feste Burg verwandelten. Dadurch wurde das Überleben in Siebenbürgen vom 12. bis zum Ende des 20. Jahrhunderts ermöglicht. Anschließend werden die tragischen Gründe für die Auswanderung beschrieben.: Die Migration aus den alten in die neuen Siedlungsgebiete erzwang die Auflösung der festen Burg, die Gemeinschaft ist heute als offener Club strukturiert: Jeder, der sich für das siebenbürgisch-sächsische Kulturerbe interessiert oder Mitglied in einem der vielen Vereine ist, gehört dazu.: Das siebenbürgisch-sächsische Kulturerbe ist heute das starke Band der Sympathie, das die Gemeinschaft zusammenhält und die Identität prägt. Vereine, Internet und generative Künstliche Intelligenz sind die stärksten Werkzeuge der Zukunft.A meeting of the Transylvanian Saxons will take place in Sibiu from August 2nd to 4th, 2024. Embark on a fascinating journey through the past, present and future of the Transylvanian Saxons.: The journey through time begins with an explanation of the identity-forming institutions that transformed the small community into a solid castle. This enabled them to survive in Transylvania from the 12th to the end of the 20th century. The tragic reasons for the emigration are then described.: Migration from the old to the new settlement areas forced the dissolution of the stable castle, the community is now structured as an open club: Anyone who is interested in the Transylvanian Saxon cultural heritage or is a member of one of the many associations is included.: The Transylvanian Saxon cultural heritage is today the strong bond of sympathy that holds the community together and shapes its identity. Associations, the Internet and generative artificial intelligence are the most powerful tools of the future.O întâlnire a sașilor transilvăneni va avea loc la Sibiu între 2 și 4 august 2024. Porniți într-o călătorie fascinantă prin trecutul, prezentul și viitorul sașilor transilvăneni.: Călătoria în timp începe cu o explicație a instituțiilor formatoare de identitate, care au transformat o mică comunitate într-o cetate solidă. Acest lucru le-a permis să supraviețuiască în Transilvania, din secolul al XII-lea până la sfârșitul secolului XX. Sunt descrise apoi motivele tragice ale emigrării.: Migrația din vechile în noile zone de așezare a forțat dizolvarea cetății stabile, comunitatea este acum structurată ca un club deschis. Oricine este interesat de patrimoniul transilvănean-saxon sau este membru al uneia dintre numeroasele asociații este inclus.: Patrimoniul cultural transilvănean saxon este astăzi legătura puternică de simpatie care ține comunitatea unită și îi modelează identitatea. Asociațiile, internetul și inteligența artificială generativă sunt cele mai puternice instrumente ale viitorului.

Johann Lauer