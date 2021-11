19. November 2021

Botschafter Hurezeanu erhält Großes Verdienstkreuz des Verdienstordens

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den Botschafter Emil Hurezeanu am 21. Juli 2021 mit dem Großen Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland gewürdigt. Hurezeanu, der seit dem 3. Juni Botschafter Rumäniens in Wien ist, nahm die Auszeichnung am 18. Oktober in einem Festakt von seinem deutschen Amtskollegen Ralf Beste in dessen Residenz in Wien entgegen.

Der Deutsche Botschafter in Wien, Ralf Beste (rechts), überreichte Botschafter Emil Hurezeanu die hohe Auszeichnung. Foto: Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Wien Geehrt wird der gebürtige Hermannstädter für seine hervorragenden ­Verdienste um die Vertiefung der deutsch-rumänischen Beziehungen als Botschafter von Rumänien in Berlin von 2015 bis 2021. Ioan Holender, ehemaliger Direktor der Wiener Oper und des Internationalen „George Enescu“-Festivals in Bukarest, beleuchtete in der Laudatio das Wirken seines Freundes Hurezeanu in Berlin. Er habe die Botschaft von Rumänien nicht nur als Ort der politischen und diplomatischen Begegnungen gestärkt, sondern auch in einen des intellektuellen und kulturellen Austauschs verwandelt, z.B. mit dem Philosophen Peter Sloterdijk, der berühmten Violonistin Anne Sophie Mutter und vielen anderen.



Emil Hurezeanu zeigte sich erfreut und dankbar für die hohe Auszeichnung von Bundespräsident Steinmeier. Sie sei ein Zeichen der hervorragenden deutsch-rumänischen Beziehungen, die im Laufe der Jahre von Staatschefs, Außenministern, Diplomaten, Geschäftsleuten, der zivilen Gesellschaft in Rumänien und Deutschland aufgebaut worden seien. Zu den wichtigsten Förderern der bilateralen Beziehungen zählen die Mitglieder der rumänischen Diaspora und der aus Rumänien stammenden deutschen Gemeinschaften, die sich als aktive Brückenbauer bewährt haben, erklärte Hurezeanu gegenüber der Siebenbürgischen Zeitung. Es sei ihm ein Anliegen gewesen, diese Protagonisten zu verstehen und ihre Tätigkeiten nach Kräften zu unterstützen. Seine Freude über die hohe Auszeichnung teile er mit seinen Kollegen der Botschaft in Berlin, der Generalkonsulate in München und Stuttgart, die zusammen mit den Diplomaten in den Zentralen in Bukarest und Berlin mit Geduld, Empathie und Kompetenz einen stabilen Kurs für die exzellenten deutsch-rumänischen Beziehungen gewährleistet haben.

Schlagwörter: Botschafter, Hurezeanu, Ehrung, deutsch-rumänische Beziehungen, Politik, Kultur

