16. Februar 2021

„Wir sind geimpft!“ sagen die Bewohner/-innen des Siebenbürgerheimes Rimsting

Die Erleichterung bei der Heimleitung des Siebenbürgerheimes Rimsting am Chiemsee ist sehr groß, dass es in der Einrichtung bisher weder bei den Heimbewohnern noch bei den Mitarbeitern eine SARS-CoV-2-Infektion gegeben hat. Hinsichtlich des neuartigen Impfstoffs ist Heimleiter Michael Schlander noch etwas zurückhaltend, da es auf dem Gebiet u. a. noch zu wenig Erfahrung gibt: „Uns war es sehr wichtig, dass die Bewohner, aber auch die Mitarbeiter sich rechtzeitig selbst informieren konnten, was für, aber auch was gegen die Impfung spricht, und die teils schwierige Entscheidung zusammen mit ihren Angehörigen, Betreuer sowie mit ihrem Arzt besprechen konnten“, so Schlander. Ihm war es ein Anliegen, niemanden zu beeinflussen und dass jeder möglichst eigenständig und unbedrängt die Entscheidung treffen konnte.

Während der Impfaktion am 23. Januar im Siebenbürgerheim Rimsting. Foto: Linde Schuller Um 13.45 Uhr konnte mit dem Impfen begonnen werden. Ab diesem Zeitpunkt ging alles reibungslos und zügig voran. Ab 17.30 Uhr waren die Angemeldeten geimpft und es blieb den Heimbewohnern noch ein wenig Zeit, um sich für das Silvester­essen, das um 18.00 Uhr stattfinden sollte, vorzubereiten. An den darauffolgenden Tagen wurde die Temperatur gemessen sowie Beschwerden, die aufgetreten sind, abgefragt und erfasst. Es gab Bewohner, die Kopfschmerzen hatten, über Müdigkeit und Schmerzen u.a. im geimpften Arm klagten, neurologische Beschwerden angaben und einige, die Magen-Darm-Probleme hatten. Viele dieser Symptome vergingen bei den meisten Bewohnern nach zwei bis drei Tagen.



Am Samstag, den 23. Januar, folgte die Zweitimpfung. Pünktlich um 9.00 Uhr kamen wieder zwei Teams ins Heim. Nach kurzer Vorbereitung konnte das Impfen der rüstigen Heimbewohner/-innen in zwei Räumen beginnen. Die Mitarbeiter/-innen des Teams waren freundlich und einfühlsam, haben alle an sie gerichteten Fragen beantwortet und so konnte die Impfaktion um 12.30 Uhr bestens abgeschlossen werden. Auch nach der zweiten Impfung wurden die Heimbewohner engmaschig überwacht, die aufgetretenen Beschwerden besprochen und gegebenenfalls behandelt. Wir hoffen auch, dass es langfristig zu keinen nachträglichen Impfschäden/-reaktionen kommt.



