18. Oktober 2024

Livestreams vom 75-jährigen Jubiläum des Landesverbandes Bayern

Der Landesverband Bayern des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. feiert am Samstag, dem 19. Oktober, sein 75-jähriges Jubiläum. Den Gottesdienst und den Festakt der Feier in der Meistersingerhalle Nürnberg können Sie live auf den YouTube-Kanälen von Siebenbuerger.de und Radio Siebenbuergen verfolgen.

Ab 11.00 Uhr wird der Gottesdienst unter der Leitung von Dr. Daniel Zikeli, Bischofsvikar der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien, und Kirchenrätin Melita Müller-Hansen übertragen. Die musikalische Umrahmung des Gottesdienstes wird von der Organistin Ilse Maria Reich und dem Bariton Christoph Reich gestaltet.



Der Festakt der Jubiläumsfeier beginnt um 14.30 Uhr. Als Ehrengäste werden unter anderem Markus Söder, Ministerpräsident von Bayern, und Raluca Turcan, Kulturministerin von Rumänien, begrüßt. Das Rahmenprogramm wird von Blaskapellen, Tanzgruppen und Chören des Landesverbandes Bayern gestaltet.



Die beiden Veranstaltungen werden auf folgenden YouTube-Kanälen übertragen:



SiebenbuergerDE / youtube.com/@Siebenbuerger

Radio-Siebenbuergen / youtube.com/@RadioSiebenbuergen Ab 11.00 Uhr wird der Gottesdienst unter der Leitung von Dr. Daniel Zikeli, Bischofsvikar der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien, und Kirchenrätin Melita Müller-Hansen übertragen. Die musikalische Umrahmung des Gottesdienstes wird von der Organistin Ilse Maria Reich und dem Bariton Christoph Reich gestaltet.Der Festakt der Jubiläumsfeier beginnt um 14.30 Uhr. Als Ehrengäste werden unter anderem Markus Söder, Ministerpräsident von Bayern, und Raluca Turcan, Kulturministerin von Rumänien, begrüßt. Das Rahmenprogramm wird von Blaskapellen, Tanzgruppen und Chören des Landesverbandes Bayern gestaltet.

Schlagwörter: Bayern, Jubiläum, Nürnberg, Siebenbuerger.de, Livestream, AK Internet

Bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.