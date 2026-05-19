



19. Mai 2026

Baumstriezel-Workshop begeistert in Mannheim-Blumenau

Einen besonderen und genussvollen Nachmittag erlebten Mitglieder und Freunde der Kreisgruppe Mannheim – Heidelberg am 21. März im Gemeindesaal der Jonakirche in Mannheim- Blumenau. Insgesamt 32 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nahmen am Mitmach-Workshop rund um den beliebten Baumstriezel teil, der auf große Resonanz und durchweg positive Rückmeldungen stieß.

Karl-Heinz Brenndörfer leitete das Baumstriezel-Seminar in Mannheim. Foto: privat Geleitet wurde das Backseminar von Karl-Heinz Brenndörfer, der mit viel Fachwissen, Engagement und spürbarer Begeisterung durch den Nachmittag führte. Im Mittelpunkt stand die Herstellung des traditionellen Hefeteigs nach siebenbürgisch-sächsischer Tradition. Herr Brenndörfer hatte hierfür nicht nur eine ausführliche Backanleitung und ein Infoblatt vorbereitet, sondern brachte auch das originale Burzenländer Rezept mit – ein besonderes Highlight für alle Liebhaber regionaler Backkultur.



Gut vorbereitet erschienen die Teilnehmenden mit eigenem Nudelholz, Schürze und Backunterlage. Mit großem Interesse und sichtbarem Spaß wurde geknetet, ausgerollt und gebacken. Jeder durfte seinen eigenen Baumstriezel herstellen und selbstständig backen, was den Workshop zu einem echten Erlebnis machte.



Nach getaner Arbeit wurde in geselliger Runde bei Kaffee der noch warme Baumstriezel gemeinsam probiert. Selbstverständlich konnte jeder auch welchen mit nach Hause nehmen. Ein weiterer Höhepunkt war der Blick in die Vergangenheit: Mithilfe eines Beamers zeigte Karl-Heinz Brenndörfer historische Aufnahmen aus Archiven, die veranschaulichten, wie Baumstriezel früher in Siebenbürgen traditionell über Kohlen gebacken wurden.



Der Workshop war nicht nur kulinarisch ein voller Erfolg, sondern auch kulturell und handwerklich bereichernd. Ein rundum gelungener, lehrreicher und sehr schöner Nachmittag, der vielen noch lange in Erinnerung bleiben wird. Geleitet wurde das Backseminar von Karl-Heinz Brenndörfer, der mit viel Fachwissen, Engagement und spürbarer Begeisterung durch den Nachmittag führte. Im Mittelpunkt stand die Herstellung des traditionellen Hefeteigs nach siebenbürgisch-sächsischer Tradition. Herr Brenndörfer hatte hierfür nicht nur eine ausführliche Backanleitung und ein Infoblatt vorbereitet, sondern brachte auch das originale Burzenländer Rezept mit – ein besonderes Highlight für alle Liebhaber regionaler Backkultur.Gut vorbereitet erschienen die Teilnehmenden mit eigenem Nudelholz, Schürze und Backunterlage. Mit großem Interesse und sichtbarem Spaß wurde geknetet, ausgerollt und gebacken. Jeder durfte seinen eigenen Baumstriezel herstellen und selbstständig backen, was den Workshop zu einem echten Erlebnis machte.Nach getaner Arbeit wurde in geselliger Runde bei Kaffee der noch warme Baumstriezel gemeinsam probiert. Selbstverständlich konnte jeder auch welchen mit nach Hause nehmen. Ein weiterer Höhepunkt war der Blick in die Vergangenheit: Mithilfe eines Beamers zeigte Karl-Heinz Brenndörfer historische Aufnahmen aus Archiven, die veranschaulichten, wie Baumstriezel früher in Siebenbürgen traditionell über Kohlen gebacken wurden.Der Workshop war nicht nur kulinarisch ein voller Erfolg, sondern auch kulturell und handwerklich bereichernd. Ein rundum gelungener, lehrreicher und sehr schöner Nachmittag, der vielen noch lange in Erinnerung bleiben wird. Dagmar Dück

Schlagwörter: Workshop, Baumstriezel, Kulinarik

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