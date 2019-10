Kronstädter Jugendensemble „Canzonetta“ erhält Dehio-Kulturpreis

In einer Feierstunde wurde am 26. September in der Staatsbibliothek zu Berlin der Georg Dehio-Kulturpreis 2019 verliehen. Der von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien dotierte Preis wird vom Deutschen Kulturforum östliches Europa verliehen. Den Förderpreis erhielt das Kronstädter Jugendensemble „Canzonetta“ mit seiner Grün­derin und Leiterin Ingeborg Acker. Ausgezeichnet werden „kulturelle und wissenschaftliche Einrichtungen und Persönlichkeiten für herausragende und richtungsweisende Einzelleistungen und Einzelinitiativen“.

Das Kinder- und Jugendensemble »Canzonetta« mit Staatsministerin Prof. Monika Grütters in der Mitte, rechts Dr. Harald Roth, links Ingeborg Acker. Foto: © Deutsches Kulturforum östliches Europa, Fotografin: Anke Illing

Bei der feierlichen Überreichung des Preises durch Staatsministerin Monika Grütters zitierte diese aus der Begründung der Jury: „Sein breites und facettenreiches Repertoire reicht von traditionellen Volksgesängen über geistliche Werke bis hin zu internationalen Klassikern. Es zeugt von einer intensiven, qualitätsvollen Auseinandersetzung mit dem vielstimmigen und vielsprachigen europäischen Kulturerbe, das seine Rückbindung stets im multikulturellen Gefüge Kronstadts und der Region findet. Das Ensemble, das sich über das Musikalische hinaus der Vermittlung von so dringend benötigten Werten wie Kollegialität, Teamgeist und Selbstbewusstsein an eine junge Generation verschrieben hat, entfaltet seine Wirkung weit über die Region hinaus, wie zahlreiche Auftritte im In- und Ausland belegen.“„Canzonetta“ ist seit langem nicht nur eine feste Größe im musikalischen Kulturleben Kronstadts, sondern durch eine Reihe von Konzertreisen im In- und Ausland einem größeren Publikum bekannt. Einen Höhepunkt bildeten z.B. die musikalische Gestaltung eines parlamentarischen Abends für Mitglieder des Bundestages in Berlin gemeinsam mit Peter Maffay im Jahr 2014 sowie des Weihnachtskonzerts 2015 in der Deutschen Botschaft in Bukarest. Erst Ende August feierte das Ensemble mit einem Jubiläumskonzert in der Redoute in Kronstadt sein 25-jähriges Bestehen und bewies einmal mehr sein Können und die Vielfalt seines Repertoires.Mit dem Konzert „Musik aus Siebenbürgen und der Welt“ begeisterte „Canzonetta“ am Tag nach der Preisverleihung in der evangelischen Heilige-Geist-Kirche in Berlin-Moabit sein Publikum. Dabei wurde einmal mehr die Bandbreite seines Repertoires deutlich.Doch „Canzonetta“ ist mehr als nur ein musikalisches Ensemble. Hier entstehen Freundschaften, die gleichen Interessen stärken Teamgeist und Selbstbewusstsein. Das gegenseitige Kennenlernen der verschiedenen Sprachgruppen führt zu Toleranz und Wertschätzung anderen gegenüber. Den erzieherischen Wert brachte ein ehemaliger „Canzonettist“ in seiner Moderation zum 25-jährigen Jubiläumskonzert auf den Punkt: „Ich habe zwei Schulen besucht, das Honterus-Lyzeum und Canzonetta.“Nach dem Abwandern eines Großteils der deutschen Bevölkerung aus Siebenbürgen führt das Ensemble hier eine wertvolle Kulturtradition fort.

Alfred Schadt