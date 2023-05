Die Gästehäuser in Siebenbürgen besser sichtbar

Sie planen zu Hause eine Rundreise durch Siebenbürgen und möchten unterwegs in siebenbürgisch-sächsischen Gästehäusern übernachten? Dann ist es hilfreich, wenn Sie neben einer Straßenkarte die Mai-Ausgabe der Siebenbürgischen Zeitung mit dem Artikel über die Gästehäuser auf dem Tisch liegen haben. Oder sind Sie gerade in Siebenbürgen unterwegs und wollen spontan in einem der Gästehäuser in der Nähe einkehren? Dann suchen Sie möglicherweise auf Ihrem Smartphone den SbZ-Online Artikel über die Gästehäuser und überfliegen abwechselnd den Artikel und die Karte Ihrer Navigations-App. Zielsicherer geht es jedoch mit der Standortübersicht der Web-App von Siebenbuerger.de – denn seit gut einem Jahr befinden sich die Gästehäuser in einer Geo-Datenbank und können übersichtlich auf einer interaktiven Karte angezeigt werden.

Die Oberfläche der Siebenbuerger.de-App lässt sich einfach und intuitiv bedienen, die Lage der Gästehäuser sowie die wichtigsten Informationen sind auf einen Blick ersichtlich.

Seit mehr als zwei Jahrzehnten veröffentlicht Siegbert Bruss eine aktuelle Liste der Gästehäuser, die 1995 von Martin Ohnweiler eingeführte wurde, jeweils rechtzeitig vor der Urlaubssaison in der Siebenbürgischen Zeitung. In alphabetischer Reihenfolge der Ortschaften aufgelistet, werden die Gästehäuser nicht nur kurz beschrieben, sondern auch mit Adresse und Kontaktinformationen versehen. Zur besseren Auffindbarkeit wird der Artikel auch im Bereich „ Land und Leute / Reisen “ auf www.siebenbuerger.de veröffentlicht. Seit Anfang 2022 liegen diese Informationen in einer eigens dafür erstellten Datenbank vor.Welches sind nun die Vorteile einer Datenbanklösung? Zunächst kann die Liste häufiger aktualisiert und ergänzt werden. Zudem ist es meistens einfacher, einzelne Informationen in einem strukturierten Formular zu ändern, als in einem langen Artikeltext. Somit können die Einträge auch von unterschiedlichen Bearbeitern aktualisiert werden – der Übersicht halber wird dabei letztes Aktualisierungsdatum eines Gästehaus-Eintrags vermerkt. Da jedes Gästehaus auf einer eigenen Internetseite angezeigt wird, ist auch Platz für zusätzliche Elemente – beispielsweise ein Foto des Gästehauses oder einen Stadtplan, auf dem die Lage markiert ist. Alle Gästehäuser sind nämlich mit ihren geografischen Koordinaten versehen. Die geografische Verortung ermöglicht neue Funktionen, die einen Mehrwert für die Nutzer darstellen – dies war übrigens einer der Hauptgründe für die Erstellung der neuen Datenbank.Die Gästehäuser werden auch auf der Karte der Standorte in den Web­Apps von Siebenbuerger.de angezeigt – z.B. in der WebApp der aktuellen Veranstaltungen oder in den speziellen Ausgaben der WebApp anlässlich der Sachsentreffen. Da man in die Karten hinein- und herauszoomen kann, lassen sich sowohl Gästehäuser in der Nähe des aktuellen Standortes als auch eine Übersicht mit allen Gästehäusern anzeigen. Tippt man auf den Marker eines Gästehauses, werden Beschreibung und Kontaktinformationen angezeigt. Ein weiterer Klick kann die Navigations-App mit dem gewählten Gästehaus als Ziel aufrufen.Zusätzlich zur Integration in die Web­Apps und den Unterbereich „Reise“ werden die Gästehäuser auch bei den einzelnen Ortschaften aufgeführt. Einzelne Gästehäuser waren auch schon früher bei den Unterkunftsmöglichkeiten aufgelistet – allerdings waren die Einträge bei Ortschaften ohne aktive Editoren häufig veraltet. Da die Einträge jetzt aus der zentralen Gästehäuser-Datenbank angezeigt werden, sind die Informationen auf dem aktuellen Stand.Und wie sieht es mit dem beliebten Gästehäuser-Artikel in der Siebenbürgischen Zeitung aus? Den gibt es weiterhin jeweils im Frühling, diesmal in der Folge 8 vom 22. Mai 2023, S. 15 und 16 (siehe auch SbZ Online vom 24. Mai 2023 ). Allerdings muss der Redakteur die Einträge nicht doppelt pflegen. Sobald die Einträge in der Datenbank aktualisiert sind, können alle Einträge als Artikelvorlage exportiert werden. Die Vorlage kann dann gegebenenfalls noch inhaltlich ergänzt und sprachlich verfeinert werden, aber Basisinformationen, Adressen und Kontaktdaten müssen nicht nochmal eingetippt werden.Die Gästehäuser-Datenbank ist ein Projekt des Internetreferates in Zusammenarbeit mit der Redaktion der Siebenbürgischen Zeitung und dem Kulturreferat des Verbandes. Das Projekt wurde vom Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e. V. gefördert aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales.

Gunther Krauss