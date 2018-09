Siebenbuerger.de Newsletter

Vorwort

In Zusammenarbeit mit mehreren Unternehmen, Verlagen und Künstlern bietet das Siebenbuerger.de Shop-Portal eine Auswahl an Sachbüchern, Romanen, Bildbänden, Kalendern und CDs mit Bezug zu Siebenbürgen.

Anfang August fand in Bukarest eine Großdemonstration der Auslandsrumänen statt, die Gendarmerie griff die Bürger brutal mit Schlagstöcken und Tränengas an. Staatspräsident Klaus Johannis kritisierte das Vorgehen und forderte Aufklärung. Die Regierungspartei PSD konterte, u.a. erhob der ehemalige Bildungsminister Liviu Pop den Vorwurf, das Demokratische Forum der Deutschen in Rumänien (DFDR), dessen Vorsitzender Klaus Johannis jahrelang war, sei Nachfolger einer Nazi-Organisation. Der Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Dr. Bernd Fabritius, verurteilte die Verleumdungskampagne, und der rumänische Außenminister Teodor Meleşcanu distanzierte sich von den Angriffen auf die deutsche Minderheit und missbilligte jegliche Standpunkte, die ihrem Ansehen schaden könnten.War der "Nazi"-Vorwurf gegen die deutsche Minderheit ein Ausrutscher, der der hitzigen politischen Auseinandersetzung geschuldet ist, oder ist er ein tief in der rumänischen Gesellschaft verankertes Vorurteil? Was meinen Sie? Hier könnte auch Ihre farblich hervorgehobene Anzeige stehen! Machen Sie durch eine Textanzeige auf Ihr Angebot aufmerksam. Weitere Infos... Viele Attribute sind ihm zugeschrieben worden: Querdenker, Grenzgänger, notwendige Stimme, Prophet, der Ideologe, der Unbequeme - alles Hilfskonstrukte, sich einer der bedeutendsten siebenbürgisch-sächsischen Persönlichkeiten der Zeitgeschichte anzunähern: Paul Philippi. Seine Lebensdaten umspannen fast ein Jahrhundert, doch er überblickte sehr viel mehr. Seine umfassende Quellenkenntnis erlaubte es ihm, aus vielen Jahrhunderten siebenbürgischer Vergangenheit zu schöpfen und daraus Lehren und Verpflichtungen für die Gegenwart und die Zukunft zu ziehen. Wirklich verstanden hatten ihn die längste Zeit nur wenige. In den letzten Jahren mögen es mehr geworden sein.Fordern Sie unverbindlich ein kostenloses Probeexemplar der Siebenbürgischen Zeitung (SbZ) an. Die Siebenbürgische Zeitung erscheint 20 Mal im Jahr und wird an Mitglieder des Verbandes geliefert. Der Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten.Im Hora Verlag in Hermannstadt erschien Kurt Thomas Zieglers Band "Den großen Geistern auf der Spur. Erkundungen und Besprechungen, Essays und Aperçus". Der aus Hermannstadt stammende, im Burgenland in Österreich lebende Arzt ist Freunden und Bekannten als Kenner der Künste, der Literatur und Musik ein Begriff. In der Lebensatmosphäre einer intellektuell wie musisch geprägten Familie aufgewachsen, eignete sich Ziegler bereits als Kind erstes Wissen in diesen Bereichen an. Dazu trugen im Hause Ziegler verkehrende Maler, Musiker und Schriftsteller erheblich bei.Wer nach den Sommerferien oder dem Besuch in der alten Heimat etwas Motivation für die Rückkehr in den Alltag braucht, sollte sich die Stimmung mit schwungvoller Blasmusik aufhellen. Wer nach den Sommerferien oder dem Besuch in der alten Heimat etwas Motivation für die Rückkehr in den Alltag braucht, sollte sich die Stimmung mit schwungvoller Blasmusik aufhellen. Unter dem verheißungsvollen Motto "Ein Herz für Blasmusik" hat die Siebenbürger Blaskapelle Augsburg (SBA) unter ihrem Dirigenten Siegfried "Sigi" Krempels taufrisch 14 Titel für Liebhaber konzertanter Volksmusik eingespielt, die von Hans Bruss professionell auf CD aufgenommen wurden. September, 20:45 bis 21:15tagesschau24, Sonntag, 9. September, 7:45 bis 8:15tagesschau24, Montag, 10. September, 9:30 bis 10:00Sie hat einen der gefährlichsten Jobs Rumäniens: Laura Codruţa Kövesi. Die (inzwischen entlassene - Anmerkung der Redaktion) Chefin der Anti-Korruptionsbehörde hat einige hochrangige Politiker und Unternehmer hinter Gitter gebracht. Die Reportage begleitet sie dabei, wie sie trotz Todesdrohungen unbeirrt gegen die Mächtigsten im Staat vorgeht.WDR Fernsehen, Sonntag, 9. September, 14:45 bis 15:30Unterwegs mit Stefan PinnowSiebenbürgen - Dracula-Fans besser bekannt als Transsilvanien - liegt nur zwei Flugstunden von NRW entfernt. Die faszinierende Region im Zentrum von Rumänien wurde vor rund 800 Jahren von deutschen Kolonisten bevölkert, die trutzige Kirchenburgen und glanzvolle Städte errichteten. Einige der Siebenbürger Sachsen trifft Stefan Pinnow auf seiner Reise, in der Moderne und Tradition eng beieinanderliegen. Eine "Begegnung" mit Braunbären in den dichten Wäldern der Karpaten und ein Besuch auf dem Dracula-Schloss in Bran runden die Reise in eine andere Zeit ab.3sat, Montag, 10. September, 5:50 bis 6:20Film von Frank GrevsmühlSeit 1599 baut die Familie Grassmayr Glocken. Doch der neue Auftrag bedeutet die größte Herausforderung der Firmengeschichte: der Guss der schwersten freischwingenden Glocke der Welt. Beauftragt wurden die Grassmayrs vom Patriarchen der rumänisch-orthodoxen Kirche, Daniel I., dessen Konterfei auf der Glocke verewigt ist. Der Film begleitet den Herstellungsprozess der Glocke für die neue Kathedrale in Bukarest bis zum ersten Anschlagen.BR Fernsehen, Mittwoch, 12. September, 22:00 bis 22:45Wilhelm Tartler ist Imker in Siebenbürgen und hat ein Problem. Sein Bio-Honig enthält Pestizide, seine Bienen finden kaum mehr unbelastete Pollen. 80 seiner 200 Völker sind im letzten Jahr eingegangen. Und das, obwohl Rumänien traditionell als das Land der Imker gilt, berühmt für seinen qualitativ herausragenden Honig. Mit seinem Problem steht Tartler nicht alleine da. Weltweit klagen Imker über hohe Verluste aufgrund eines dramatischen Bienensterbens. Schuld daran ist vor allem die intensive Landwirtschaft mit einem zu hohen Einsatz an Pestiziden.Susanne Roser hat mit einem Filmteam Imker und Landwirte in Rumänien besucht, mit Pestizid-Experten gesprochen, wie dem Ökologen Johann Zaller, Dozent an der Wiener Universität für Bodenkultur, hat Honig und Wachs im Labor auf Rückstände untersuchen lassen und hat die Politik damit konfrontiert. Denn was nutzen die Verbote, wenn Mitgliedsstaaten wie Rumänien immer wieder Ausnahmegenehmigungen erhalten?3sat, Samstag, 15. September, 15:00 bis 15:303sat, Dienstag, 18. September, 11:40 bis 12:10Lojze Wieser bereist diesmal Siebenbürgen. 