20. Dezember 2021

Festveranstaltung 70 Jahre djo-Deutsche Jugend in Europa

Anlässlich ihres 70-jährigen Bestehens lud die djo-Deutsche Jugend in Europa, Landesverband Baden-Württemberg, für den 10. Oktober zu einer Festveranstaltung in die Stadthalle nach Korntal ein. Mit einem der Coronasituation geschuldeten äußerst knappen Vorlauf von vier Wochen wurde diese Veranstaltung organisiert. Erst so spät war sicher, dass die Coronaverordnung eine Veranstaltung in Präsenz und unter der 3G-Regel ermöglicht. Ein Kraftakt, den vor allem die djo-Landesgeschäftsstelle zu meistern hatte. Die Gruppen mussten organisiert, das Programm ausgearbeitet, mit der Stadthalle ein Hygienekonzept abgestimmt werden und vieles mehr – und das alles in nicht einmal vier Wochen.

Siebenbürgische Jugendtanzgruppe Heilbronn bei der djo-Jubiläumsfeier in Korntal. Fotoarchiv der djo Sehr schnell zeichnete sich ab, dass nicht weniger als 19 Gruppen aus der djo sich bei dieser Festveranstaltung beteiligen wollen. Eine davon war die Siebenbürgische Jugendtanzgruppe aus Heilbronn. Ein Riesenerfolg – so wie auch die gesamte knapp dreistündige Festveranstaltung. Knapp 400 Mitwirkende und Gäste konnten wir in der Stadthalle in Korntal begrüßen. Das Moderatorenpaar Laura Putane von der lettischen Volkstanzgruppe Trejdeksnitis und Lukas Krispin von der Kinder- und Jugendgruppe der Banater Schwaben aus Esslingen führte gekonnt und sehr lebendig durch das Programm. Eine große Herausforderung war sicher die Vielschichtigkeit, die inzwischen diesen Kinder- und Jugendverband auszeichnet. Vom Volkstanz über Ballett bis hin zum modernen Tanz und Lied war alles dabei und wurde dem Publikum präsentiert, das auch während der Veranstaltung Maske tragen musste. Dank der sehr guten Zusammenstellung dieser unterschiedlichsten Beiträge und der gekonnten Überleitung und Erklärung durch die beiden Moderatoren wurde es ein sehr kurzweiliger Festnachmittag. Neben dem musikalischen Programm aus der Arbeit der djo und ihrer Gruppen gab es auch zwei virtuelle Grußworte, die auf eine Großleinwand projiziert wurden: eines der djo-Bundesvorsitzenden Hetav Tek und eines unseres ehemaligen Geschäftsführers und Alt-djolers Ulrich Klein, dazu eine kleine Festrede des djo-Landesvorsitzenden Hartmut Liebscher, der die Verbandsgeschichte der letzten sieben Jahrzehnte noch einmal lebendig werden ließ.



Alle mitwirkenden Gruppen und die Gäste erlebten einen abwechslungsreichen Nachmittag und waren überaus glücklich, sich nach so vielen Monaten Stillstand endlich wieder einmal begegnen zu dürfen. Diese Festveranstaltung wird ­sicher noch etwas länger positiv nachwirken. Hartmut Liebscher

Schlagwörter: Jugend, djo, Jubiläum, Veranstaltung, Korntal, Baden-Württemberg, Jugendtanzgruppe Heilbronn

