Das Programm des Großen Sachsentreffens in Hermannstadt (aktualisiert)

Das Festabzeichen zum Sachsentreffen 2024

Freitag, 2. August

Samstag, 3. August

Sonntag, 4. August

Ausstellungen

Weitere Angebote

Abkürzungen

Weitere nützliche Artikel und Informationen zum Großen Sachsentreffen

9.00-10.00 Uhr:Veranstalter: DFDS; Treffpunkt: Bischof-Teutsch-Denkmal im Kirchhof, Huetplatz/Piaţa Huet9.00-13.00 Uhr:Veranstalter: EKH; Huetplatz10.00-10.15 Uhr:Martin Bottesch, DFDS; Ilse Welther, HOG-Verband; Rainer Lehni, Verband; Veranstalter: DFDS; Großer Ring/Piaţa Mareab 10.00 Uhr:Veranstalter: Verein Martinus; Kleiner Spiegelsaal Forumshaus, Sporergasse/str. General Magheru 1-310.15-19.00 Uhr:Veranstalter: SJD, DJVS, Siebenbürger Jugend Österreich; Großer Ring10.30 Uhr:Vortrag: Heidrun König; Veranstalter: FTH; Teutschhaus, Fleischergasse/str. Mitropoliei 3011.00-13.00 Uhr:(„Antiquariat“). Veranstalter: FTH; Teutschhaus Lesesaal des Zentralarchivs, Fleischergasse/str. Mitropoliei 3011.00 Uhr:Bd. 38, Hg. Udo Puschnig; Veranstalter: DFDS; Forumshaus, Sporergasse/str. General Magheru 1-311.00-16.00 Uhr:Bastelworkshop für Kinder und Familien; Veranstalter: ASTRA; Schatzkästlein/Casa Artelor, Kleiner Ring/Piaţa Mică11.00-12.30 Uhr:Veranstalter: Brukenthalschule; Sportsaal der Brukenthalschule, Pempflingergasse/str. Alexandru Odobescu 211.00-18.00 Uhr:zum Auftanken, Austoben, Austauschen und Jammen; SportwettkämpfeVeranstalter: DJVS, SJD; Kleiner Ring11.30-12.30 Uhr:Bretz | Holliger. Clearcut #411 (Transylvanian Wallscapes); Veranstalter: DKH; Cer Deschis Gallery, Schmiedgasse/str. Faurului 1812.00 Uhr:mit Heidrun König. Veranstalter: FTH; Teutschhaus, Fleischergasse/str. Mitropoliei 3012.00-12.30 Uhr:Veranstalter: EKH; Stadtpfarrkirche, Huetplatz13.00-13.30 Uhr:von Helite Tontsch-Schmid. Veranstalter: DFDS; Bürgermeisteramt, Großer Ring13.00 Uhr:Führung: Monica Vlaicu, András Bándi, Monica Rus; Veranstalter: FTH; Teutschhaus, Fleischergasse/str. Mitropoliei 3013.30 Uhr:Führung: Friedrich Philippi; Veranstalter: FTH; Teutschhaus, Fleischergasse/str. Mitropoliei 3014.00-14.30 Uhr:– 100 Jahre „Die Rakete zu den Planetenräumen“. Veranstalter: DFDS, Museum und Archiv für Raumfahrtgeschichte, Feucht; Bürgermeisteramt, Großer Ring14.30-15.30 Uhr:Veranstalter: Schloss Horneck; Forumshaus, Sporergasse/str. General Magheru 1-315.00-16.30 Uhr:Leitung: Bianke Grecu; Veranstalter: Brukenthalschule; Brukenthalschule, Huetplatz15.00-17.00 Uhr:mit Friedrich Philippi und Hans-Georg Junesch; Veranstalter: EKH; Treffpunkt: Eingang Friedhof, Jungewaldstraße/Calea Dumbrăvii 15515.00-18.00 Uhr:Wissenschaft zum Anfassen mit Lupa und ihren Freunden. Veranstalter: Bekokten, Seligstadt, DKH, Deutsches Kulturzentrum Hermannstadt; Wintergasse/str. Timotei Popovici 915.15-15.30 Uhr:Leitung: Lucy Catrinţașu; Veranstalter: DFDS; Kleiner Ring15.30-16.00 Uhr:Führung: Gerhild Rudolf; Veranstalter: FTH; Teutschhaus, Fleischergasse/str. Mitropoliei 3015.30-16.00 Uhr:– Rück- und Ausblick; Vortrag: Nils H. Măzgăreanu; Veranstalter: Siebenbürgische Bibliothek; Forumshaus, Sporergasse/str. General Magheru 1-316.00 Uhr:Veranstalter: DJVS, SJD; Kleiner Ring16.00-18.00 Uhr:Anmeldung bei: ilse.philippi[ät]gmx.de; Veranstalter: EKH; Brukenthalmuseum, Großer Ring16.30-17.30 Uhr:Veranstalter: DFDS; Treffpunkt: Bischof-Teutsch-Denkmal im Kirchhof, Huetplatz17.00 Uhr:Jamsession mit Music Hub; Veranstalter: DJVS, SJD; Kleiner Ring17.00-18.00 Uhr:Veranstalter: Brukenthalmuseum, DFDS; Brukenthalmuseum, Großer Ring18.00-19.00 Uhr:Regie: Ana Crăciun-Lambru; Veranstalter: Gong Theater; Gong Theater, Pempflingergasse/str. Alexandru Odobescu 419.00-20.00 Uhr:Organist: Markus Piringer; Veranstalter: EKH; Stadtpfarrkirche, Huetplatz19.00-22.30 Uhr:Trio Saxones Plus, Combo Band. Veranstalter: DFDS; Großer Ring20.00-20.30 Uhr:Veranstalter: EKH; Stadtpfarrkirche, Huetplatz21.00-21.30 Uhr:von Dres. Ralf und Susanne Thrull; Veranstalter: DFDS; Kirchhof, Huetplatz21.30-22.30 Uhr:Regie: Florin Besoiu; Veranstalter: DFDS; Kirchhof, Huetplatzab 22.00 Uhr:mit Trio Saxones Plus. Veranstalter: DFDS; Gemeindesaal in Neppendorf, str. Livezii 53ab 22.00 Uhr:Veranstalter: DFDS; Restaurant „Sepp“, str. Livezii 619.30 Uhr:Leitung: Andrea Rost, Dagmar Seck; Huetplatz10.00-11.00 Uhr:Start auf dem Huetplatz – Ankunft auf dem Großen Ring (siehe Wegführung auf dem Stadtplan unten)11.00-12.00 Uhr:Grußworte und Verleihung des Ehrensterns der Föderation; Großer Ring11.00 Uhr:mit Heidrun König; Veranstalter: FTH; Teutschhaus, Fleischergasse/str. Mitropoliei 3011.00-18.00 Uhr:Wissenschaft zum Anfassen mit Lupa und ihren Freunden; Veranstalter: Bekokten, Seligstadt, DKH; Deutsches Kulturzentrum Hermannstadt, Wintergasse/str. Timotei Popovici 911.00-18.00 Uhr:zum Auftanken, Austoben, Austauschen und Jammen. Sportwettkämpfe „Soxen Olympiade“. Stadtrallye; Veranstalter: DJVS, SJD; Kleiner Ringab 12.00 Uhr:Veranstalter: DFDS; Großer Ring12.00 Uhr:mit Heidrun König. Veranstalter: FTH; Teutschhaus, Fleischergasse/str. Mitropoliei 30ab 12.00 Uhr:Veranstalter: Verein Martinus; Kleiner Spiegelsaal Forumshaus, Sporergasse/str. General Magheru 1-3ab 13.00 Uhr:Veranstalter: DFDS; Huetplatz13.00 Uhr:Führung: Monica Vlaicu, András Bándi, Monica Rus; Veranstalter: FTH; Teutschhaus, Fleischergasse/str. Mitropoliei 3013.30 Uhr:Führung: Friedrich Philippi; Veranstalter: FTH; Teutschhaus, Fleischergasse/str. Mitropoliei 3013.30-14.15 Uhr:Veranstalter: DFDS; Brukenthalschule, Huetplatz 514.00-15.00 Uhr:Bd. 2. Anthologie von Dagmar Zink Dusil unter Mitwirkung zahlreicher Autoren. Veranstalter: DFDH und Heimatgemeinschaft der Deutschen aus Hermannstadt; Rahmenprogramm: Hans Seiwerth und Eybler-Trio; Forumshaus, Sporergasse/str. General Magheru 1-315.00 Uhr:Moderne Musik mit Musiclab Brașov. Veranstalter: DFDS; Kleiner Ring15.30-17.30 Uhr:Grußworte, Präsentation der Ausstellung „800 Jahre Andreanum“, Verleihung der Honterus-Medaille; Veranstalter: DFDS, EKR; Thaliasaal, Harteneckgasse/str. Cetăţii 3-516.00 Uhr:Veranstalter: DJVS, SJD; Kleiner Ring16.30-17.30 Uhr:Veranstalter: DFDS; Treffpunkt: Bischof-Teutsch-Denkmal im Kirchhof, Huetplatz17.00 Uhr:Flügelaltäre. Veranstalter: FTH; Johanniskirche, Fleischergasse/str. Mitropoliei 3217.00 Uhr:Jamsession mit der Combo Band. Veranstalter: DJVS, SJD; Kleiner Ring17.00-19.00 Uhr:Veranstalter: DWS, CWG; Forumshaus, Sporergasse/str. General Magheru 1-318.00-19.00 Uhr:– ein Aussteiger, Dichter und Naturprophet aus Siebenbürgen. Vortrag: Marianne Hallmen; Veranstalter: Verein der Siebenbürger Sachsen in der Schweiz; Deutsches Kulturzentrum Hermannstadt, Wintergasse/str. Timotei Popovici 918.00-18.30 Uhr:mit Monotypien von Sieglinde Bottesch: „Der Hexenzyklus“. Veranstalter: DFDS, EKH; Stadtpfarrkirche, Huetplatz19.00-20.00 Uhr:ein siebenbürgisches Melodram für Kammerorchester und Soli. Textbuch und Musik: Heinz Acker. Veranstalter: Verband, DFDS; Stadtpfarrkirche, Huetplatz19.00-20.30 Uhr:Griessner Stadl „Protestanten vertreibung aus der heimath“ von Thomas Perle. Veranstalter: DFDS; Nationaltheater „Radu Stanca“, Basteigasse/B-dul. Corneliu Coposu 219.00-23.00 Uhr:Highlife, TraunSound und Rocky 5. Veranstalter: DFDS, SJD; Großer Ring21.30-22.30 Uhr:Veranstalter: DFDR; Schulhof Huetplatzab 22.00 Uhr:mit Melody & Freunde. Veranstalter: DFDS; Gemeindesaal in Neppendorf, str. Livezii 53ab 22.00 Uhr:Veranstalter: DFDS; Restaurant „Sepp“, str. Livezii 6110.00-11.30 Uhr:Veranstalter: EKH; Stadtpfarrkirche, Huetplatz11.00-12.30 Uhr:Veranstalter: Brukenthalschule; Sportsaal der Brukenthalschule, Pempflingergasse/str. Alexandru Odobescu 211.00-18.00 Uhr:zum Auftanken, Austoben, Austauschen und Jammen. Sportwettkämpfe „Soxen Olympiade“. Veranstalter: DJVS, SJD; Kleiner Ringab 11.30 Uhr:Veranstalter: DFDS; Huetplatzab 12.00 Uhr:Veranstalter: Verein Martinus; Kleiner Spiegelsaal Forumshaus, Sporergasse/str. General Magheru 1-312.00-14.00 Uhr:Veranstalter: Brukenthalschule; Brukenthalschule, Huetplatz12.00-13.00 Uhr:Bastelworkshop für Kinder und Familien. Veranstalter: ASTRA; Schatzkästlein/Casa Artelor, Kleiner Ringab 14.00 Uhr:Veranstalter: DFDS; Großer Ring15.00-16.00 Uhr:Besetzung: Karl Heinz Piringer, Hans Seiwerth, Michael Gewölb, Mitwirkung: Angela Seiwerth (Gesang und Percussion); Veranstalter: DFDS; Forumshaus, Sporergasse/str. General Magheru 1-315.00-16.00 Uhr:Veranstalter: Posaunenchor Schäßburg; Noten erhältlich unter annitheo[ät]gmail.com; Kleiner Ring15.00-16.00 Uhr:„Der Rattenfänger von Hameln nach Hermannstadt“; Regie: I. C. Toma; Veranstalter: Verband – Kulturreferat des Landesverbandes Bayern; Gong Theater, Pempflingergasse/str. Alexandru Odobescu 416.00 Uhr:Veranstalter: DJVS, SJD; Kleiner Ring16.00-17.30 Uhr:„Eine sächsische Handwerkergeschichte in Siebenbürgen“ von Sarah Brown. Veranstalter: DFDS; Stadtpfarrkirche, Huetplatz17.00 Uhr:Siegerehrung der „Soxen Olympiade“ und Stadtrallye, im Anschluss Jamsession mit Überraschungsgast; Veranstalter: DJVS, SJD; Kleiner Ring17.00-18.00 Uhr:Veranstalter: DFDS; Forumshaus, Sporergasse/str. General Magheru 1-317.00-18.00 Uhr:Veranstalter: DKH; Cer Deschis Gallery, Schmiedgasse/str. Faurului 1816.30-17.30 Uhr:Veranstalter: DFDS; Hof Teutschhaus, Fleischergasse/str. Mitropoliei 3017.30-18.30 Uhr:Veranstalter: DRI, Fundaţia Inter-Art Aiud; Uniunea Artiștilor Plastici din România, filiala Sibiu; Großer Ring 1318.00-19.30 Uhr:Griessner Stadl. „Protestanten vertreibung aus der heimath“ von Thomas Perle. Veranstalter: DFDS; Nationaltheater „Radu Stanca“, Basteigasse/B-dul. Corneliu Coposu 219.45 Uhr:Veranstalter: DFDS; Großer Ringab 20.00 Uhr:Veranstalter: M&V Schmidt Stiftung; Großer Ring. Das Konzert wurde ermöglicht durch die M&V Schmidt Stiftung. Eintritt frei.Bäuerliche Gehöfte und Handwerkstechnik aus ganz Rumänien; auch siebenbürgisch-sächsische Häuser; täglich 10.00-20.00 UhrRetrospektive Sieglinde Bottesch; Freitag-Sonntag 10.00-18.00 Uhr; 3.-30. August täglich außer Montag 10.00-18.00 UhrBRETZ | HOLLIGER Clearcut #411 (Transylvanian Wallscapes); Veranstalter: DKH; Freitag 18.00-20.00 Uhr; Samstag und Sonntag 17.00-20.00 Uhr„Heilige Geometrie. Geometrie der Schöpfung“. 3. August-1. September; Veranstalter: Evangelische Kirchengemeinde HeltauZEIT ZEUGEN AUSSTELLUNG + zeit zeugen STUDIO; Veranstalter: Verein Martinus; Freitag, Samstag 10.00-19.00 Uhr; Sonntag 12.00-19.00 UhrDauerausstellung zur Geschichte der Evangelischen Kirche A.B. und der Kultur der Siebenbürger Sachsen, Landeskirchliches Museum; Sonderausstellung „Christusbilder“, Terrassensaal; Freitag und Samstag 10.00-17.00 Uhr; Freiluftausstellung „Architekt Fritz Balthes“ von Gerhild Rudolf und Stefan Jammer; Freitag und Samstag 10.00-19.00 Uhr; Sonntag 11.30-19.00 UhrPanoramaaufnahmen von Hermannstadt von Stefan Jammer; Veranstalter: DFDS; Freitag-Sonntag 9.00-23.00 Uhr; Stände der Vereine, Handarbeitskreise, Verlage, Zeitungen und anderer Anbieter; Freitag-Sonntag 10.00-18.00 UhrAndreanum – 800 Jahre Recht und Verfassung der Siebenbürger Sachsen; Veranstalter: Deutsches Kulturforum östliches Europa e. V.; Freitag-Sonntag 9.00-23.00 UhrBerge und Licht – Gemälde siebenbürgischer Landschaften; Barbara Niedermaier; 26. Juli-11. AugustSaxon Contemporary – Gegenwartskunst der Siebenbürger Sachsen; Veranstalter: Kunsthaus 7B; 16. Juni-8. August; täglich 11.00-20.00 Uhr„Aquarelle von Kirchenburgen“ von Helite Tontsch-Schmid; Veranstalter: DFDS; 2.-4. August, 9.00-15.00 Uhr; 5.-8. August, 9.00-18.00 Uhr; 9.-11. August, 9.00-15.00 UhrZündfunke der Raumfahrt – 100 Jahre „Die Rakete zu den Planetenräumen“; Veranstalter: DFDS, Museum und Archiv für Raumfahrtgeschichte, Feucht, Nürnberg; 2.-4. August, 9.00-15.00 Uhr; 5.-8. August, 9.00-18.00 Uhr; 9.-11. August, 9.00-15.00 Uhr„Mythos und Historie“ mit Monotypien von Sieglinde Bottesch: „Der Hexenzyklus“; Veranstalter: DFDS, EKH; Freitag 10.00-18.00 Uhr; Samstag 9.30-18.00 Uhr; Sonntag 11.30-18.00 Uhr; 5.-30. August, 10.00-20.00 UhrAusstellung 1: Abzeichen und Auszeichnungen der sächsischen Gemeinschaft in SiebenbürgenAusstellung 2: Aktien und Sparbücher der Banken und Industriegesellschaften der sächsischen Gemeinschaft in SiebenbürgenVeranstalter: S.C. AUTO SCHUNN S.R.L. und der Verein „Asociaţia pentru Ajutor Umanitar și Social“, in Partnerschaft mit dem Verein „Pronumismatica“; Montag - Freitag 8.00-18.00 Uhr; Samstag 9.00-17.00 Uhr; 31. Juli bis 15. August 2024„Bildnisse der Vielfalt. Arbeiten aus dem interethnischen Künstlercamp Straßburg am Mieresch“/Expoziţia Interetnică de Artă Contemporană „Imaginile Diversităţii“; Veranstalter: DRI; 29. Juli-5. August• Bischofspalais (Sporergasse/str. General Magheru 4); Freitag und Samstag 10.00-18.00 Uhr• Teutschhaus (Fleischergasse/str. Mitropoliei 30); Freitag und Samstag 10.00-18.00 Uhr• Forumshaus (Sporergasse/str. General Magheru 1-3); Freitag bis Sonntag 10.00-18.00 Uhr• Brukenthalschule (Huetplatz 5); Freitag bis Sonntag 10.00-18.00 Uhr• Evangelische Stadtpfarrkirche (Huetplatz 5) Freitag 10.00-18.00 Uhr, Samstag 9.30-18.00 Uhr, Sonntag 11.30-18.00 UhrWissenschaft zum Anfassen mit Lupa und ihren Freunden. Die Kinderuni und das Kindermuseum Bekokten laden zum Experimentieren, Forschen und Staunen ein. Freitag 15.00-18.00 Uhr, Samstag 11.00-18.00 Uhr; Deutsches Kulturzentrum Hermannstadt, Wintergasse/str. Timotei Popovici 9Freitag 9.00-10.00 und 16.30-17.30 Uhr; Samstag 16.30-17.30 Uhr; Treffpunkt beim Bischof-Teutsch-Denkmal im Kirchhof, HuetplatzAnsprechpartner: Reisebüro Carpathian Travel Center, Alexandru Ujupan, Telefon/Fax: (00 40-2 69) 21 13 44, Mobil: (00 40-7 40) 84 36 78, E-Mail: alex[ät]reisen-rumaenien.com, www.reisen-rumaenien.com Kurzzeitparkplatz (max. 20 Minuten) zum Ein- und Aussteigen: Bulevardul Corneliu Coposu (beim Thalia Saal)Die Stadt verfügt über keine großen Parkplätze. Es wird empfohlen, an Straßenrändern außerhalb der Altstadt zu parken. Folgende kleine Parkplätze sind kostenpflichtig nutzbar: Cazarma 90/Piaţa Unirii Parkplatz, Str. Constituţiei/Tineretului Parkplatz, str. Coposu/Piaţa Teatrului.Auf dem Großen und dem Kleinen Ring sind Essens- und Getränkestände eingerichtet.ASTRA: ASTRA-MuseumBekokten: Kinderuni BekoktenCWG: Carl Wolff Gesellschaft, Siebenbürgischer Wirtschaftsclub in Deutschland e. V.DFDR: Demokratisches Forum der Deutschen in RumänienDFDS: Demokratisches Forum der Deutschen in SiebenbürgenDJVS: Deutscher Jugendverein SiebenbürgenDKH: Deutsches Kulturzentrum HermannstadtDRI: Departement für Interethnische Beziehungen im Generalsekretariat der Regierung RumäniensDWS: Deutscher Wirtschaftsclub SiebenbürgenEKH: Evangelische Kirchengemeinde A. B. HermannstadtEKR: Evangelische Kirche A. B. in RumänienFTH: Friedrich-Teutsch-Haus: Begegnungs- und Kulturzentrum Friedrich Teutsch der Evangelischen Kirche A.B. in RumänienGong Theater: Kinder- und Jugendtheater „Gong“HOG-Verband: Verband der Siebenbürgisch-Sächsischen Heimatortsgemeinschaften e.V.Schloss Horneck: Verein Siebenbürgisches Kulturzentrum „Schloss Horneck“ e. V.Seligstadt: Verein Jugendzentrum Seligstadt e. V.Siebenbürgische Bibliothek: Stiftung Siebenbürgische BibliothekSJD: Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in DeutschlandVerband: Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e. V.Auf der Startseite von www.siebenbuerger.de finden Sie unterhalb der SbZ-Schlagzeilen eine Übersicht zum Großen Sachsentreffen und zu den, díe Sie von dort direkt ansteuern können.