15. Februar 2019 Druckansicht

Eilmeldung: Bundesrat stimmt für Antrag zur Angleichung der Spätaussiedlerrenten

Berlin – Der Bundesrat fordert die Bundesregierung auf, die für Spätaussiedler geltenden rentenrechtlichen Vorgaben zu prüfen und bestehende Nachteile auszugleichen. Die Länderkammer hat in der Sitzung am 15. Februar dem Entschließungsantrag des Freistaates Bayern zur Neubewertung der rentenrechtlichen Vorgaben für Spätaussiedler mit Mehrheit zugestimmt. Näheres in Kürze.

Wir empfehlen dazu:





Video in der Mediathek des Bundesrates: Redebeitrag von Georg Eisenreich, Bayerischer Staatsminister der Justiz, zum Tagesordnungspunkt 10: Entschließung des Bundesrates zur Neubewertung der rentenrechtlichen Vorgaben für Spätaussiedler zum Beratungsvorgang (DRS 461/18)





Entschließung des Bundesrates zur Neubewertung der rentenrechtlichen Vorgaben für Spätaussiedler

Entschließung des Bundesrates zur Neubewertung der rentenrechtlichen Vorgaben für Spätaussiedler

Schlagwörter: Fremdrente, Aussiedler, Spätaussiedler, Rente, Bundesrat, Berlin, Bayern, Rumänien, Russlanddeutsche, Bundesvorsitzende, Herta Daniel, Aussiedlerbeauftragter, Bernd Fabritius

Nachricht bewerten:

6 Bewertungen:

Artikel kann nicht kommentiert werden.