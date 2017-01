Quelle: Pressetexte der Sender



hr-Fernsehen, Montag, 2. Januar, 5:40 bis 6:05

Durch die Wildnis - Transsilvanien (16/20)

Das Abenteuer deines Lebens

So eine Wildnistour hat es in sich: Jeden Tag weite Touren mit dem Rucksack gehen, das strapaziert die Muskeln ganz schön. Die Mädchen zeigen sich wohlwollend und spendieren den Jungs eine entspannende Rückenmassage. Auch heute wartet wieder eine Herausforderung auf die Gruppe. Diesmal kommt es besonders auf Teamgeist und Koordination an.

Weitere Folgen vom 3. bis zum 6. Januar jeweils ab 5:40 Uhr.



BR Fernsehen, Montag, 2. Januar, 23:50 bis 1:20

Aufgspuit! Schmidbauer mit Peter Maffay

Musik & Gespräch im Münchner Lustspielhaus

Es wird wieder "Aufgspuit!" im Münchner Lustspielhaus: Rockmusiker Peter Maffay steht zusammen mit Werner Schmidbauer und Multi-Instrumentalist Martin Kälberer auf der Bühne. Neben seinen legendären Hits spielt Peter Maffay Songs, die ihn geprägt haben. Und im Gespräch erzählt er von den Höhen und Tiefen seines bewegten Lebens. Als Deutsch-Ungar 1949 in Rumänien geboren, gehörte er der Minderheit der Siebenbürger Sachsen an und erlebte schon früh Ausgrenzung. Mit 14 Jahren zog er mit seinen Eltern nach Bayern und gründete im selben Jahr seine erste Band The Beat Boys, die dann in The Dukes umbenannt wurde. In den 70er-Jahren gelang Peter Maffay der Durchbruch als Schlagersänger mit ersten Hits wie "Du" und "Josie". Mit dem Album "Steppenwolf" wandelte er sich zum Rockstar und kann bis heute auf 17 Nummer-Eins-Alben und Dutzende Preise zurückblicken. Stilbrüche und Kontraste zeichnen seine Musik aus sowie die Sehnsucht nach einer besseren Welt, von der er nicht nur singt. Mit dem Drachen Tabaluga erfand Peter Maffay 1983 ein Rockermärchen und gründete die "Peter Maffay Stiftung". Mit seinem politischen und sozialen Engagement setzt er sich gegen Diskriminierung ein und unterstützt traumatisierte und benachteiligte Kinder.



3sat, Dienstag, 3. Januar, 2:40 bis 3:10

Rockpalast BACKSTAGE (3/3)

Peter Maffay

In dieser Folge begegnet Ingo Schmoll einem der erfolgreichsten deutschen Künstler aller Zeiten: Peter Maffay. Mit 17 Nummer-1-Alben hält er den Rekord in den deutschen Charts. Schmoll trifft den Sänger in der Nähe von Mannheim, wo er die Bühne für seine kommende "Tabaluga"-Tour im 1:10-Maßstab begutachtet.

Maffay ist ein absoluter Vollprofi, was Entertainment angeht, nichts wird dem Zufall überlassen, alles präzise geplant. Sogar zu Hause auf seiner mallorquinischen Finca hat er ein Mini-Modell der Bühne, das er als seinen "Sandkasten" bezeichnet. Hier kann er Elemente der Show nachbilden, ausprobieren und weiterentwickeln. Mit dabei ist Rufus Beck, der in den "Tabaluga"-Musicals den Zauberer spielt und auch mittlerweile Regisseur der Stücke ist.

Ingo spricht mit Peter Maffay auch über dessen Vergangenheit, über die Jahre, als Maffay den Übergang vom Schlager zum Rock machte. Eine schwierige Zeit für Maffay, da es ihm nicht leicht gemacht wurde, als Rocksänger akzeptiert zu werden. Über die zahlreichen Parodien (unter anderem von Helge Schneider) kann der rumäniendeutsche Sänger daher bis heute nur begrenzt lachen.

Maffays Vorbilder sind Rocksänger wie Bruce Springsteen, die sich auch sozial engagieren. Maffay setzt sich mit seinen Stiftungen und als Unterstützer zahlreicher Hilfsorganisationen für Kinder und gegen Rassismus und Krieg ein. Seit 1996 ist er Träger des Bundesverdienstkreuzes.



ZDFinfo, Donnerstag, 5. Januar, 11:30 bis 12:15

Der Dino-Planet

Gefiederte Drachen

Vor 154 Millionen Jahren begibt sich im jurazeitlichen China Epidexipteryx mit extrem langen Fingern auf Insektenjagd. Der taubengroße Dino besitzt Federn, doch fliegen kann er nicht. Aber er ist ein Kletterkünstler und entkommt so Jägern wie Sinraptor.

Später, in der frühen Kreidezeit vor 125 Millionen Jahren, liefern sich gleitflugfähige gefiederte Dinos urzeitliche Luftkämpfe: Microraptor gegen Sinornithosaurus. Arme und Beine dienen als Tragflächen. Die längeren Federn von Microraptor machen ihn zum besseren Flieger, doch am Boden sind sie nachteilig.

Die Federn von Sinornithosaurus sind so gut erhalten, dass heute sogar Farbbestimmungen möglich sind. Im kreidezeitlichen Wald Chinas ist dieser Dino durch rotbraune, gelbe und schwarze Farbtöne bestens getarnt. Außerdem besitzt er Giftdrüsen, deren todbringendes Sekret er mit gerillten Zähnen seiner Beute injiziert. Im Rudel bringt er sogar größere Dinos zur Strecke.

Von ganz anderem Kaliber sind die vogelähnlichen Dinos, die vor 80 Millionen Jahren die weiten Ebenen der Mongolei bewohnen. Gigantoraptor, acht Meter lang und 2,6 Tonnen schwer, erinnert an einen überdimensionalen Strauß. Er legt große Eier in einfache Bodennester und bebrütet sie. Weder die kleinen Oviraptoren - Eierdiebe - noch ein fünf Meter großer Fleischfresser namens Alectrosaurus haben gegen diesen spät-kreidezeitlichen Herrscher auch nur den Hauch einer Chance.

Noch gigantischer sind die Flugsaurier, die zehn Millionen Jahre später die Lufthoheit über der Insel Hatzeg, heute Rumänien, besitzen. Hatzegopteryx, mit zehn Meter Spannweite das bislang größte flugfähige Tier, macht hier Jagd auf junge Magyarosaurier. Das Flugmonster besitzt keine Federn, sondern Spannhäute und ist auch gut zu Fuß. Auf allen Vieren laufend ist es höher als eine Giraffe. Allein der Schädel mit seinem langen Schnabel misst drei Meter.



SWR, Donnerstag, 5. Januar, 14:45 bis 15:15

Eisenbahn-Romantik

Bahnraritäten im Banat

Es waren Schwaben, die im 17. Jahrhundert auf kleinen Booten, den so genannten Ulmer Schachteln, die Donau abwärts in Richtung Schwarzes Meer geschippert sind. Viele von Ihnen sind im Banat gelandet, im heutigen Rumänien.

Es gibt noch einige Erinnerungen an diese Zeiten und auch noch Menschen, die der deutschen Sprache mächtig sind. Auch von Straßenbahnen in der Kulturstadt Arad wird berichtet. Es ist faszinierend, diesen meterspurigen Straßenbahnen, die gut vier Jahrzehnte alt sind, nachzuschauen. Früher waren einige davon in Ulm zu Hause, aber auch in Stuttgart und anderen deutschen Städten. Noch mit deutscher Beschriftung und Reklame versehen.

Ganz in der Nähe von Arad hat die Modellbahnfirma Roco/Fleischmann ihre Produktionsstätte. Auch alte Schienenbusse aus bundesdeutscher und aus DDR-Produktion finden sich noch auf den Bahngleisen im Banat unterwegs. Ebenso Dieseltriebwagen, die im rumänischen Eisenbahnwerk Malaxa gebaut wurden und die dem "Fliegenden Hamburger" ziemlich ähnlichsehen.

Abgerundet wird unsere Reise mit Kultur, Geschichte und Geschichten aus dem Banat.



Mein Ausland: Ins kalte Herz Rumäniens - Winterreise durch Transsilvanien

Transsilvanien, das klingt nach einsamen Bergtälern, in denen Wölfe heulen und Graf Dracula im bleichen Licht des Vollmonds sein Unwesen treibt. In dieses sagenumwobene Land, nach Siebenbürgen, geht unsere Winterreise für "Mein Ausland". Wer Transsilvanien hört, der denkt unwillkürlich (fast schon automatisch) an Vampire oder Werwölfe - doch wie ist Transsilvanien wirklich?

Auf seiner Reise durch das kalte Herz Rumäniens begegnet ARD-Korrespondent Till Rüger einem hundebegeisterten Priester, der regelmäßig Hundeschlittenrennen organisiert, um Gott näher zu kommen. Mit Husky- und Malamut-Hunden erkunden wir auf dem Rennschlitten schneebedeckte Weiten. Vom Schlitten wechseln Till Rüger und sein Kamerateam aufs Snowboard und begleiten den rumänischen Snowboardchampion Laurenţiu Stan auf seiner rasanten Fahrt durch die transsilvanischen Schneeberge bei Kronstadt (rum.: Braşov).

In Bran besucht Till Rüger das Schloss des Grafen Dracula. Hier lebte angeblich das historische Vorbild für die vom irischen Romanautor Bram Stoker erfundene Figur des blutsaugenden Vampirs Graf Dracula: Der Graf Vlad Ţepeş, Spitzname "Der Pfähler", da er mehrere tausend seiner Feinde auf Pfählen qualvoll aufspießen ließ. Egal ob man dran glaubt oder nicht - sich ab und zu ein wenig zu gruseln, ist irgendwie prickelnd. Und wo geht das besser als in Transsilvanien?

Einen echten Grafen, nämlich Graf Tibor Kálnoky, trifft Till Rüger in dessen altem Jagdschloss in Micloşoara. Die Familie Kálnoky lebt seit Generationen in Transsilvanien und restauriert inzwischen alte Schlösser und Bauernhöfe. Graf Kálnoky gibt dem ARD-Kamerateam auch einen exklusiven Einblick in das rumänische Urlaubsdomizil des britischen Thronfolgers Prinz Charles, der jedes Jahr drei Wochen in Transsilvanien verbringt.

Caroline Fernolend, die sich um den Erhalt des kulturellen Erbes der Siebenbürger Sachsen bemüht, erklärt dann den Ursprung der historischen Kirchenburg von Deutsch-Weißkirch (Viscri) und führt uns zum letzten Kalkbrenner der Region, der sich auch noch als Sänger und Komponist entpuppt. Schließlich erforscht Till Rüger noch die Almascher Höhle, in der Eiszapfen wie von Geisterhand aus dem Boden wachsen und menschliche Figuren bilden.

Spannende und berührende Geschichten von Menschen inmitten einer spektakulären Landschaft, die einem auch in der winterlichen Kälte Transsilvaniens das Herz erwärmen.



RTL II, Dienstag, 17. Januar, 0:15 bis 1:10

Traumfrau gesucht - Das Geschäft mit der Liebe

Partnervermittlerin Antoinette empfängt einen neuen Kunden: Der 38-jährige Peter will in Bukarest endlich eine Partnerin finden. Doch gleich sein erstes Date läuft katastrophal.

Andreas (43) aus Ludwigsburg hat ein Date mit Anna aus Moskau, die extra für ihn nach Sankt Petersburg reist. Der Manager ist sich sicher: Diese Frau ist seine Traumfrau!

Für Dennis (27) aus Köln hingegen gibt es schlechte Nachrichten. Und in Polen fliegen zwischen Walther (56+) und Vermittlerin Viola die Fetzen! Ist das Verhältnis der beiden noch zu retten?

Weitere Folgen am 23. Januar ab 23:20 Uhr.



SRF 1, Dienstag, 17. Januar, 9:00 bis 9:25

Die Siebenbürgen Sachsen

Minderheiten in Europa (11)

Info / Dokumentation, RO 2013

Mit 337 nationalen Minderheiten und Volksgruppen ist Europa ein ethnischer Flickenteppich. Identitätsstiftend für jede Gruppe sind die Geschichte, Religion und Kultur - allen voran die Sprache. Doch viele Sprachminderheiten müssen tagtäglich um das Überleben kämpfen.



ZDF, Samstag, 21. Januar, 9:03 bis 9:35

Bibi Blocksberg

Bibi und die Vampire

Zeichentrickserie

Hexentante Amanda schenkt den Blocksbergs einen Gutschein für eine Überraschungsreise. Erwartungsfroh bricht die Familie nach Transsilvanien ins Schlosshotel Frankenfein auf.



RTL II, Sonntag, 22. Januar, 18:00 bis 20:00

GRIP - Das Motormagazin

Die GRIP-Testfahrer Matthias Malmedie, Det Müller und Helge Thomsen begeben sich auf einen spektakulären Roadtrip durchs tiefste Rumänien.



Weitere Tipps demnächst auf Siebenbuerger.de.