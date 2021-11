Siebenbuerger.de Newsletter

Vorwort

In Zusammenarbeit mit mehreren Unternehmen, Verlagen und Künstlern bietet das Siebenbuerger.de Shop-Portal eine Auswahl an Sachbüchern, Romanen, Bildbänden, Kalendern und CDs mit Bezug zu Siebenbürgen.

Rumänien steckt voll in der vierten Welle der Corona-Pandemie. Die hohe Zahl der Neuinfektionen führt zu einer Überlastung der Krankenhäuser und Intensivstationen. An manchen Tagen sterben über 500 Menschen an oder mit dem Virus. Die Bewältigung der Pandemie wird durch eine Regierungskrise zusätzlich erschwert.Am 1. November um 19.00 Uhr feiert das Video „Die Schulen der Siebenbürger Sachsen“ mit zahlreichen historischen Bildern Premiere auf dem YouTube-Kanal von Siebenbuerger.de. Das Video basiert auf der gleichnamigen Ausstellung, die 2005 erstmalig im Nürnberger Schulmuseum gezeigt wurde. In unserer November-Umfrage wollen wir gerne von Ihnen wissen, wie Sie das Niveau dieser Schulen einschätzen Hier könnte auch Ihre farblich hervorgehobene Anzeige stehen! Machen Sie durch eine Textanzeige auf Ihr Angebot aufmerksam. Weitere Infos... Wien – „Wenn man unter Ewigkeit nicht unendliche Zeitdauer, sondern Unzeitlichkeit versteht, dann lebt der ewig, der in der Gegenwart lebt.“ Das behauptet Ludwig Wittgenstein in seinem „Tractatus Logico-Philosophicus“. Als der Philosoph 1889 in Wien geboren wurde, existierte der ortsansässige Verein der Siebenbürger Sachsen bereits seit 18 Jahren; und er tut es heute noch, seit nunmehr 150 Jahren. Eineinhalb Jahrhunderte sind fürwahr keine Ewigkeit. Doch nehmen wir Wittgenstein beim Wort, so konnte sich die Feiergemeinschaft am 9. Oktober im Österreichischen Parlament in der Wiener Hofburg beim Begehen dieses ehrwürdigen Jubiläums wenigstens momentan einem nicht messbaren Kontinuum zugehörig fühlen, einer auf unbestimmte Zeit anhaltenden Tradition und Beständigkeit.Fordern Sie unverbindlich ein kostenloses Probeexemplar der Siebenbürgischen Zeitung (SbZ) an. Die Siebenbürgische Zeitung erscheint 20 Mal im Jahr und wird an Mitglieder des Verbandes geliefert. Der Bezugspreis ist im Mitgliedsbeitrag enthalten.Wie jeden Herbst veröffentlicht die Siebenbürgische Zeitung eine Auswahl von Neuerscheinungen. Die Bücher aus dem Honterus Verlag sind Gratisexemplare, da sie vom Departement für Interethnische Beziehungen der Regierung Rumäniens über das Deutsche Forum gefördert wurden. Sofern nicht anders angegeben, sind alle Bände in dieser Liste 2021 erschienen.Edith Ottschofski, geboren 1964 in Temeswar, studierte Philologie an der Universität Temeswar und arbeitete als Lehrerin und Übersetzerin in Rumänien. 1990 reiste sie nach Deutschland aus und wirkte zunächst als Dolmetscherin in Erlangen. Nach einem Zweitstudium in Freiburg, Praktika in Paris und Frankfurt am Main zog sie 1995 nach Berlin, wo sie bis heute lebt.Das Video „Die Schulen der Siebenbürger Sachsen“ mit zahlreichen historischen Bildern feiert Premiere am 1. November 2021 um 19.00 Uhr auf dem YouTube-Kanal von Siebenbuerger.de. Die Macher des Videos Michael Schneider, ehemaliger Leiter des Schulmuseums Nürnberg, und Doris Hutter, Geschäftsleiterin des Hauses der Heimat (HdH) Nürnberg und Ehrenamtliche im Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, im Gespräch mit der Siebenbürgischen Zeitung.Quelle: Pressetexte der SenderTLC, Donnerstag, 4. November, 22:15 bis 23:10TLC, Donnerstag, 11. November, 22:10 bis 23:10(S5:F1)(S5:F2)Dokusoap, USA 2016Gypsy Andrada aus Rangely, Colorado, wurde in Rumänien geboren und als Kleinkind von einem amerikanischen Paar adoptiert. Fast 20 Jahre lang hatte sie keinen Kontakt zu ihren leiblichen Eltern, doch jetzt ist alles anders: Über ein soziales Netzwerk hat sie ihre Familie gefunden und zu ihrer Hochzeit eingeladen. Umso größer ist die Verzweiflung, als ihre Mutter krankheitsbedingt nicht reisefähig ist. Ihr Verlobter Garrett, ein Nicht-Gypsy, möchte seine Liebste wieder glücklich sehen und reist mit ihr nach Rumänien, wo Andrada endlich Eltern und Geschwister in die Arme schließen kann. Doch was hält der Gypsy-Clan vom Zukünftigen ihrer wiedergefundenen Tochter? Garrett muss sich auf harte Prüfungen einstellen.ServusTV, Donnerstag, 4. November, 22:30 bis 0:40Krimi, RUM/F/B 2016Noch drei Prüfungen, dann hat die 18-jährige Rumänin Eliza ihr Psychologie-Stipendium in England sicher. Der Traum von Vater Romeo würde sich damit erfüllen. Romeo arbeitet als Arzt in einem Krankenhaus in Transsilvanien. Täglich muss er mit Korruption und Vetternwirtschaft kämpfen. Als Eliza einem Raubüberfall zum Opfer fällt, unternimmt Romeo alles, um seiner traumatisierten Tochter weiter zu guten Noten zu verhelfen. Auch auf Kosten seiner eisernen Prinzipien. Drama von Cristian Mungiu, Originaltitel „Bacalaureat“.3sat, Freitag, 12. November, 15:35 bis 16:15Er gilt als das größte und schwerste Landsäugetier Europas, voller Kraft und Anmut – der Wisent. Fast wäre er ausgestorben. Der letzte wildlebende Wisent wurde 1927 im Kaukasus geschossen. Langsam erobert sich der König der Wälder seinen Lebensraum zurück. Im Wisentgehege Springe bei Hannover hat Thomas Hennig eine Gruppe aus zweijährigen Wisentkühen zusammengestellt. Nun sollen die Tiere endlich ausgewildert werden – in den rumänischen Karpaten. Dort gehen die Ranger Matei Miculescu und Cătălin Josan täglich auf Spurensuche, um das Leben der Wisente in Freiheit zu studieren. Die meisten der dort lebenden 64 Tiere stammen aus Zoos und Aufzuchtstationen.arte, Montag, 15. November, 16:00 bis 16:55Das rumänische Banat an den Grenzen zu Serbien und Ungarn wurde von der Natur reich beschenkt: Zwischen steilen Felsen zwängt sich die Donau durch den spektakulären Flussdurchbruch „Eisernes Tor“, fließt in weichen Kurven im Schatten dicht bewaldeter Hänge und umspült flussaufwärts die Insel Ostrov, ein Paradies für Vögel und Wildpferde. In den zahlreichen National- und Naturparks der Region haben Wisente eine neue Heimat gefunden, erhebt sich der „ungewöhnlichste Wasserfall der Welt“ über einen kleinen Fluss und wächst seit Jahrhunderten ein dichter Buchenurwald.arte, Montag, 15. November, 16:55 bis 17:50Die Region Maramureş entlang der Grenze zur Ukraine ist noch ursprünglich und wild. „Land des Holzes“ wird sie auch genannt. Holz ist dort nicht nur die wichtigste Lebensgrundlage der Menschen, es hat die ganze Kultur geprägt: von der Schnitzkunst bis zur ungewöhnlichen Holzarchitektur. Die markanten Kirchen mit spitzen Türmen stammen aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Acht von ihnen zählen zum UNESCO-Weltkulturerbe.Deutschlandfunk Kultur vom 3. August„Eine Frage, die mich umtreibt, seit ich denken kann: Wenn niemand das Regime ernstgenommen hat, warum haben alle so lange mitgespielt? Wie funktioniert so ein System, wenn sich niemand damit identifiziert?“ Wer da fragt, ist Senta Höfer, geboren 1971 in Bukarest, Tochter der Journalistin Helga Höfer, die für den Neuen Weg und die Neue Literatur arbeitete und Ende der 1960er Jahre vom Bayerischen Rundfunk angeworben wurde.WDR vom 2. OktoberDer rumänische Präsident Klaus Iohannis sollte eigentlich schon 2020 den Karlspreis in Aachen entgegennehmen, doch wegen der Pandemie konnte die Verleihung nicht stattfinden. Heute hat er den Preis nun verliehen bekommen.Die Statue des Barons Samuel von Brukenthal wurde am 11. September 2021 im Beisein von Rumäniens Staatspräsident Klaus Johannis auf dem Großen Ring in Hermannstadt enthüllt. Das Projekt wurde von der Ausschreibung bis hin zur Einweihung aufs Engste von Dr. Alexandru Constantin Chituţă, Direktor der Marketing- und Pädagogikabteilung am Brukenthalmuseum, betreut. Der am 18. April 1986 in Hermannstadt geborene Historiker und Museologe setzt sich mit großer gestalterischer Kraft für Ausstellungen, Denkmäler, die Öffentlichkeitsarbeit und internationale Vernetzung des Brukenthalmuseums ein. Über sein vielseitiges Wirken führte Siegbert Bruss, Chefredakteur der Siebenbürgischen Zeitung, folgendes Interview mit Dr. Alexandru Constantin Chituţă.MDR vom 28. OktoberAllgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien vom 28. OktoberSonntagsfrage: PSD bei 40, PNL bei 17 Prozent.Neue Zürcher Zeitung vom 26. OktoberKleine Zeitung vom 21. OktoberCorona-Lage in Rumänien „apokalyptisch“: Nun kommt auch noch Regierungskrise dazu.Spiegel vom 21. OktoberZEIT Online vom 20. OktoberRedaktionsnetzwerk Deutschland vom 18. OktoberCovid-Patienten werden ins Ausland gebracht.Hermannstädter Zeitung vom 15. OktoberInterview mit Dr. Peer Gebauer, dem Deutschen Botschafter in BukarestAllgemeine Deutsche Zeitung für Rumänien vom 13. OktoberEin Interview mit den ehemaligen Projektmanagern der Organisation Baden-Württemberg International, Thomas Laux und Lothar Stolb.ORF vom 11. OktoberFrankfurter Allgemeine Zeitung vom 5. OktoberHat Klaus Johannis sich verspekuliert? Der Sturz der rumänischen Regierung ist auch eine Niederlage für den Staatspräsidenten.Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 4. OktoberThemen des Monats waren eine Bildhauerin, eine Chefredakteurin, eine Regisseurin und Filme.